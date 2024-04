Centri estivi comunali 2024, come funziona a Firenze

Anche per l’estate 2024 le famiglie fiorentine potranno usufruire delle opportunità ludico-ricreative dei Centri estivi comunali: da lunedì 15 aprile e fino al 23 aprile, sarà possibile presentare on line la domanda di partecipazione, al link dedicato sulla Rete civica.

I Centri estivi del Comune di Firenze ogni anno offrono esperienze di socializzazione, relazione, partecipazione e crescita, inclusive e stimolanti, ispirate ai valori dell’educazione alla cittadinanza globale e ai principi dell'educazione allo sviluppo sostenibile.

I Centri sono destinati a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni residenti a Firenze o, se non residenti, frequentanti una scuola del territorio cittadino.

Per bambini e ragazzi della fascia scolastica dell’obbligo (frequentanti la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado), i Centri estivi cominceranno il 17 giugno, mentre per la fascia infanzia (bambini frequentanti la scuola dell’infanzia), la data di avvio prevista è il 1° luglio, in continuità con la fine dell’anno scolastico.

“Ancora una volta le famiglie troveranno invariati il costo del servizio e i criteri di accesso ai Centri estivi - ha detto l’assessore Sara Funaro -, che offrono tante belle attività ed esperienze formative di qualità ai bambini e ai ragazzi, tenendo in grande considerazione le esigenze dei più fragili. I Centri estivi sono una risposta importante alle esigenze educative e di socializzazione di bambini e ragazzi e sono un’ottima risposta ai bisogni organizzativi delle famiglie in un’ottica di conciliazione dei tempi di vita-lavoro. I Centri estivi coniugano formazione e crescita dei ragazzi e sostegno concreto ai genitori nel periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche ed educative”.

“I centri estivi costituiscono una risorsa importante per le nostre comunità – spiegano Michele Pierguidi (Presidente Quartiere 2), Serena Perini (Presidente quartiere 3), Mirko Dormentoni (Presidente Quartiere 4) e Cristiano Balli (Presidente Quartiere 5) – ed un servizio fondamentale per le famiglie di Firenze perché aiutano anzitutto chi è più in difficoltà ma anche tutti gli altri, in modo inclusivo. Si tratta di un servizio in cui la presenza di una molteplicità di basi di partenza sul territorio assicura inoltre la prossimità e la sostenibilità ambientale, che sono altri due valori. L’esperienza dei centri estivi, infine, negli ultimi anni ha trovato un vero consolidamento nei nostri territori ed è molto apprezzato per la varietà delle proposte che vengono messe in campo ogni estate. Un modo per rafforzare la città dei servizi pubblici accessibili e inclusivi, la città dei quartieri e dei rioni”.

I turni durano due settimane, concedono la frequenza sia mattutina che pomeridiana e prevedono anche il pranzo, con una quota di iscrizione omnicomprensiva, pagabile in due rate.

Pur contemplando la necessità di posti a numero chiuso sulla base di criteri che favoriscono l’accesso alle famiglie più bisognose, l’amministrazione ogni anno investe sempre maggiori risorse per favorire l’accesso al servizio ai bambini, prevedendo l’assegnazione di almeno due turni per ciascun minore accolto, con la possibilità di un terzo turno qualora vi sia disponibilità di posti.

L’iter per l’accesso al servizio è stabilito nel bando che prevede una prima fase di presentazione delle domande di partecipazione con la scelta dei turni e delle sedi desiderate, al termine della quale, attraverso la formulazione delle graduatorie, si assegnano i posti disponibili, in base ai criteri di precedenza previsti dal bando annuale dichiarati nella domanda.

Nella seconda fase, sulla Rete civica del Comune saranno pubblicate le graduatorie, per sede e per turno, da cui risultano gli assegnatari di turno/i (in forma anonima) che devono procedere, pertanto, all’iscrizione, per confermare i turni ottenuti attraverso il pagamento dell’acconto relativo alla tariffa applicata in base all’Isee. La rinuncia al posto deve essere comunicata.

Per le domande in lista di attesa, sono previsti successivi scorrimenti di graduatoria che riassegnano i posti che si liberano in seguito alle rinunce.

Restano invariati i criteri per la formazione delle graduatorie, che favoriscono cittadini in situazioni di fragilità/difficoltà sociale e assegnano posti ai minori a rischio segnalati dalla Direzione Servizi sociali. Graduatorie ad accesso riservato sono dedicate, infine, ai minori con disabilità certificata, con un’attenzione sempre maggiore alle misure di sostegno che possano consentire l’ideale accoglienza dei medesimi in contesti progettati per rispondere ai bisogni di tutti.

Nel 2024, le sedi individuate per i Centri estivi, situate come sempre nei cinque quartieri della città, sono, salvo imprevisti che dovessero rendere necessaria la dislocazione presso altre sedi, le seguenti strutture:

Scuole nel Q1: Rossini primaria, Agnesi primaria, V. Veneto primaria, Rossini infanzia statale, Mazzei infanzia, V. Veneto (S. Giuseppe) infanzia;

Scuole nel Q2: Giotto primaria e infanzia, Carducci primaria e infanzia, Andrea del sarto primaria e infanzia;

Scuole nel Q3: Pertini primaria e infanzia, Stefani infanzia, D. Chiesa primaria;

Scuole nel Q4: Calvino primaria, Niccolini infanzia comunale, Locchi infanzia comunale;

Scuole nel Q5: Colombo primaria e infanzia, Marconi primaria e infanzia, Duca d’Aosta primaria, Capuana infanzia, don Minzoni primaria e infanzia.

Per il turno di agosto (29 luglio-09 agosto), storicamente poco richiesto, sono individuate sedi uniche per ogni quartiere: V. Veneto primaria e infanzia (S. Giuseppe) nel Q1, Andrea del sarto primaria e infanzia nel Q2, Pertini primaria e infanzia nel Q3, Calvino primaria e Locchi infanzia nel Q4 e Colombo primaria e infanzia nel Q5.

Il bando, le tariffe e le sedi sono disponibili al link https://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/centri-estivi-per-bambinei-e-ragazzei

Informazioni possono essere richieste anche al centralino 055055 oppure per e-mail all’ufficio competente del quartiere di riferimento.

Per il quartiere 1: scuolaq1@comune.fi.it

Per il quartiere 2: scuolaq2@comune.fi.it

Per il quartiere 3: scuolaq3@comune.fi.it

Per il quartiere 4: scuolaq4@comune.fi.it

Per il quartiere 5: scuolaq5@comune.fi.it