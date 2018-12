Centrale del Latte d’Italia rafforza la partnership strategica con Alibaba in Cina 

In Cina venduti in un anno oltre 1,5 milioni di litri di latte

A un anno dall’avvio della partnership, Centrale del Latte d’Italia (CLI) rafforza il proprio sodalizio con Alibaba, leader mondiale nel commercio online e mobile e apre il suo primo flagship store virtuale cinese su Tmall, la più grande piattaforma b-to-c (business to consumer) di e-commerce del Gruppo Alibaba, che garantisce l’accesso ad un mercato potenziale di 576 milioni di consumatori attivi annuali.

Il negozio virtuale propone prodotti a marchio Mukki, brand toscano del Gruppo CLI, sinonimodi eccellenza e qualità ed emblema di italianità. Tra le referenze, il latte a lunga conservazione declinato in diversi formati, la panna da cucina e quella per le pasticcerie. Lo store virtuale, inoltre, attraverso un percorso narrativo semplice ed immediato, racconta la storia, le produzioni e i valori del marchio accompagnando il consumatore cinese alla scoperta della filiera produttiva del latte italiano.

Grazie al proficuo accordo siglato nell’ottobre 2017, in soli dodici mesi CLI ha venduto oltre 1,5 milioni di litri di prodotti.

Complessivamente le esportazioni di Centrale del Latte d’Italia passano da 944 mila Euro al 30/9/2017 a 2,6 milioni al 30/9/2018.

Il latte si conferma tra i prodotti alimentari più venduti e apprezzati dalle famiglie cinesi attraverso i canali online. In un solo giorno, durante il Singles Day di Alibaba, il più grande evento di shopping online al mondo, che si è tenuto lo scorso 11 novembre, sono stati vendute quasi 100 mila confezioni di latte Mukki.

Ma oltre all’e-commerce, Centrale del Latte d’Italia entra anche nelle catene della grande distribuzione tradizionali Hema e RT-Mart, recentemente integrate all’interno del Gruppo Alibaba.

CLI in Cina potrà quindi contare su una rete di vendita multicanale, definita da Alibaba stesso “new retail” dove il concetto di e-commerce e di retail si fondono e il consumatore viene posto al centro e facilitato a comprare ovunque.

“Siamo molto soddisfatti della partnership che ci lega da oltre un anno ad Alibaba.” ha dichiarato Marco Luzzati, Direttore Commerciale del Gruppo Centrale del Latte d’Italia “Negli ultimi tre mesi, grazie ai nuovi accordi che abbracciano oltre all’online anche le catene della grande distribuzione, abbiamo spedito oltre 30 container di prodotti“.

“Oggi complessivamente le esportazioni rappresentano quasi il 3% del fatturato annuo di Gruppo. Il nostro obiettivo è quello di crescere nelle vendite all’estero, per raggiungere entro il 2020 la quota del 10% del fatturato annuo” ha aggiunto Luzzati.

“Per sostenere la crescita del Gruppo e dei volumi delle esportazioni” ha ricordato Marco Luzzati “l’azienda sta svolgendo un piano di consistenti interventi di rinnovamento dello stabilimento di Torino per un valore di 22 milioni di Euro che sarà completato entro il 2020, mirati anche all’ottimizzazione dei flussi logistici delle produzioni destinate all’estero”.

“Lo scorso anno Alibaba ha siglato un accordo con la Centrale del Latte d’Italia che prevede la vendita su Tmall, la più grande piattaforma B2C di Alibaba, del latte italiano a lunga conservazione del suo marchio Mukki” ha dichiarato Rodrigo Cipriani Foresio, Managing Director Italy, Spain, Portugal and Greece Alibaba Group e General Manager of Europe Tmall Business Development. “Da allora, la collaborazione con Mukki sta portando risultati sempre più soddisfacenti per noi e per l’azienda, dimostrazione che un adeguato approccio al mercato cinese e un piano di medio – lungo termine premiano sempre. Siamo quindi molto felici che quest’anno Mukki abbia deciso di partecipare per la prima volta al Singles Day, e che abbia scelto questo importante appuntamento per sperimentare la nostra strategia del New Retail con il debutto anche offline, con Hema e RT – Mart”.