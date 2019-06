Centauro andava al Motomondiale, morto sulla Faentina: schianto fatale

Stamani, verso le 9, tragica fine di un greco di 67 anni in zona "Faltona" dopo lo scontro con un'auto. Inutili tutti i tentativi di rianimarlo

Un incidente di moto mortale si è verificato stamani verso le 9 in zona "Faltona" nel Mugello, sulla Faentina. Il motociclista aveva 67 anni, di nazionalità greca e si stava recando all'Autodromo del Mugello per il Motomondiale. Fatale lo scontro con un'auto. Inutili tutti i tentativi di rianimarlo. L'autorità giudiziaria ha disposto l'autopsia e la salma è stata inviata alla medicina legale di Careggi.

Ieri, il tratto della strada statale 64 “Porrettana” è stato a lungo chiuso in direzione Ferrara, al km 15,300 a Pistoia, a causa di un incidente mortale.

Sempre nel week end, sulla strada statale 223 “Di Paganico” il traffico è rimasto bloccato al km 46,000 a Monticiano (Siena) in direzione Grosseto, a causa di un incidente frontale. Due persone sono rimaste ferite. Sul posto, oltre al 118, intervenuto con l’elisoccorso, era presente il personale di Anas, delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione.

Alcune raccomandazioni sono sempre utili. Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.