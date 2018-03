Cena al Mercato centrale per la Fondazione Angeli del Bello

I fondi raccolti serviranno per il restauro del Portico del Mengoni in San Lorenzo

L'appuntamento è per domani al Mercato Centrale, a partire dalle 20, per assaggiare i piatti della tradizione fiorentina, cucinati da alcune delle migliori trattorie del centro storico. La 'Cena di beneficenza per San Lorenzo' servirà per raccogliere i fondi necessari per riportare al suo antico splendore il Portico del Mengoni. Comune di Firenze, Quartiere 1, Associazione Commercianti del San Lorenzo, Mercato centrale, Confesercenti Firenze, Scuola Lorenzo de’ Medici, Antica pasticceria Sieni, I Mercati storici fiorentini sono i promotori della prima iniziativa mirata a trovare risorse per utilizzare l’apparecchiatura laser oggi in dotazione alla Fondazione degli Angeli del bello Onlus.

Il ricavato della serata verrà utilizzato per restaurare il portico del Mengoni che, insieme a tutta la struttura del mercato, realizzato in ghisa, ferro e vetro a fine Ottocento, si è integrato perfettamente nell’area, unendo una parte esterna quasi classica con strutture interne, quasi liberty. Oggi la struttura ha bisogno di interventi mirati sulle colonne, che impegneranno restauratori professionisti affiancati dai volontari della Fondazione. Questi ultimi supporteranno le operazioni tecniche con interventi di pulitura più semplici: impacchi alle superfici murarie, eliminazione di manifesti o materiali non conformi rispetto a quella superficie etc.

«Una bella iniziativa resa possibile da un lavoro di squadra che ha visto coinvolti residenti, commercianti e Angeli del Bello – ha sottolineato l'assessore all'ambiente Alessia Bettini – voglio ringraziare il Consorzio del Mercato Centrale, che offrirà la cena, e gli Angeli del Bello, volontari che ogni giorno donano il loro tempo per la cura della città».

Per l’operazione sarà utilizzato anche il nuovo Laser Blast, donato agli Angeli in occasione dell’annuale festa della Fondazione dal Gruppo EL.En Spa di Calenzano, tra i leader mondiali nel settore.

Per partecipare alla cena ed avere informazioni in merito è necessario rivolgersi allo stand del consorzio all’interno del Mercato centrale oppure presso la Pasticceria Sieni in via Sant’Antonino; per mail: eventimercatocentrale@gmail.com

