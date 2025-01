Cecilia Sala liberata, oggi il rientro in Italia

La giornalista Cecilia Sala, rimasta detenuta in Iran dal 19 dicembre, è stata liberata e sta facendo rientro in Italia. Il Governo ne ha dato conferma.

La Regione Toscana e molte altre istituzioni locali avevano espresso timore per la donna e speranza in un suo rapido rilascio avvenuto nelle scorse ore.

Grande gioia anche nella nostra regione per la riconquistata libertà della giornalista.

La Regione Toscana aveva preparato una iniziativa a favore di Cecilia ma è stata naturalmente annullata: "In conseguenza della avvenuta liberazione di Cecilia Sala È ANNULLATO l’appuntamento previsto per oggi alle 13 in Consiglio regionale", si legge in una nota.

LA NOTA DELL'ORDINE GIORNALISTI

Palazzo Chigi ha annunciato che pochi minuti fa, intorno alle ore 11:50, è decollato da Teheran un aereo che sta riportando a casa Cecilia Sala. L’aereo della Presidenza del Consiglio atterrerà a Ciampino nel pomeriggio, intorno alle 15:30. “Grazie a un intenso lavoro sui canali diplomatici e di intelligence, la nostra connazionale è stata rilasciata dalle autorità iraniane e sta rientrando in Italia” si legge nella nota diramata da Palazzo Chigi.

Sollievo, soddisfazione e gioia per la liberazione della collega sono stati espressi da Carlo Bartoli, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, che ha commentato la notizia appena diffusa, giunta dopo giorni di apprensione per la giornalista arrestata e trattenuta nella prigione di Evin, a Teheran, in Iran dal 19 dicembre.