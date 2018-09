Careggi in Bus e Tramvia: sconti per i dipendenti dell'ospedale

Sconti sull’abbonamento di Autobus, Tramvia e abbonamenti integrati Pegaso

Al via la convenzione fra Careggi e Ataf & Li-nea per i dipendenti dell’Azienda ospedaliero - universitaria con sconti sull’abbonamento di autobus, tramvia e abbonamenti integrati Pegaso.

Sarà attivata a breve la nuova convenzione fra Careggi e Ataf & Li-nea con sconti per i dipendenti dell’Azienda ospedaliero - universitaria sugli abbonamenti del trasposto pubblico Ataf & Li-nea, Tramvia e Pegaso.



Pegaso è un sistema tariffario integrato della Regione Toscana che consente l’utilizzo combinato delle diverse modalità di trasporto urbano ed extraurbano. Il passeggero, acquistando un unico titolo di viaggio, può utilizzare la rete del trasporto pubblico regionale sia su treno che su autobus.



La nuova convenzione con Easy Welfare si sostituisce a quella del 2016 che Careggi aveva siglato con Ataf&LINEA e Ataf Gestioni. È attualmente in corso la definizione dei dettagli tecnici per l’avvio dell’accordo che prevede, per i dipendenti che aderiranno, l’addebito mensile dell’importo dell’abbonamento, direttamente in busta paga.