Capodanno, 20 mila persone in Piazza Signoria

Ph Facebook Nardella

"Firenze dà il benvenuto al 2023 con quasi 20.000 persone in Piazza della Signoria, che spettacolo! Che possa essere un anno pieno di gioia e soddisfazione per tutti, ancora tanti auguri! ✨".

Così sui social il sindaco di Firenze Dario Nardella che aggiunge assieme alla moglie Chiara: "Vi auguriamo che il 2023 sia l’anno in cui l’attesa diventa speranza vera. Un anno migliore, per le persone in difficoltà, malate, che cercano un lavoro o una svolta per la propria vita o quella dei propri cari. Un anno che porti la pace, in Ucraina e nel resto del mondo. Un anno aperto al cambiamento e all’amore. Buon anno!".