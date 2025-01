Capodanno: il tuffo del presidente Giani

Firenze– Anche quest’anno il presidente della Regione Toscana ha iniziato il nuovo anno alla sede della Canottieri Firenze. Eugenio Giani nella mattinata del primo giorno del 2025, ha partecipato al tradizionale tuffo in Arno dal molo della storica società sportiva.

“Con l'impegno costante di tutte le colleghe e i colleghi del Consiglio regionale lavoreremo perché il 2025 sia per la Toscana un anno di speranza e di successi collettivi, l'anno della ripartenza vera”. Così il presidente Antonio Mazzeo rivolge l’augurio a tutte le toscane e a tutti i toscani in un video-messaggio sui canali social istituzionali e sul sito www.inconsiglio.it

Quello che è appena terminato, dice il presidente “è stato un anno faticoso, che purtroppo ha visto la nostra terra segnata da tante tragiche morti sul lavoro. È stato però anche un anno di ripresa economica. Ci attendono sfide difficili nel 2025, sfide che dovremo affrontare e che possiamo vincere solo tutti insieme”. Ricorda l’importante missione effettuata qualche settimana fa negli Stati Uniti, insieme alle start up e ad alcune tra le più prestigiose eccellenze della nostra regione: “Abbiamo provato a portare sempre più il brand toscano in giro per il mondo e vi dico che dovete essere orgogliosi di essere cittadini di questa terra.

La Toscana non è solo terra di arte, di cultura, di bellezza ma anche di grande ingegno, di innovazione e di capacità di guardare al futuro. Il nostro obiettivo è essere conosciuti e riconosciuti nel mondo grazie all'impegno di ciascuno di voi”.

“Non è stato per tutti un anno semplice e non lo sarà neppure il prossimo – conclude Mazzeo –. Lavoriamo per fare della Toscana una terra sempre di più unica al mondo, nella quale sia possibile costruire nuovo lavoro, più sicuro e dignitoso, per tutti. Buon 2025, a ciascuno di voi e alle vostre famiglie”.