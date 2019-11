Caos alla stazione S. M. Novella: spacciatori feriscono quattro poliziotti

Arresti distinti ma simile modalità: i due hanno opposto resistenza con violenza poi sono stati assicurati alla giustizia. Bussolin (Lega): “Misura colma, Nardella approvi la nostra proposta su zone rosse”. Armentano (Pd): "Non ci manca il coraggio per affrontare queste situazioni"

Pomeriggio molto agitato nella zona della stazione di Santa Maria Novella di Firenze. Quattro poliziotti sono rimasti feriti ieri nel corso di due arresti per spaccio di droga.

Gli spacciatori alla vista degli agenti hanno reagito con violenza cercando di non farsi prendere ma i poliziotti alla fine hanno avuto la meglio. Un bruttissimo spettacolo per le molte persone che si trovavano a passare di lì in quei momenti concitati. Si tratta di aggressioni per di più violente che lasciano tanto amaro in bocca a ogni persona di buon senso.

“Sono sconcertato - dichiara Federico Bussolin, capogruppo della Lega in Palazzo Vecchio - Massima solidarietà da parte di tutta la Lega ai poliziotti feriti per colpa di questi delinquenti spacciatori di morte. E' evidente che il problema non è il razzismo, ma a monte: a Firenze è sempre più allarme sicurezza. Serve una amministrazione sveglia, capace di farci sentire sicuri in casa nostra: mi auguro che Nardella approvi la nostra mozione sulle zone rosse. Firenze – conclude Bussolin – ha tutti gli strumenti per tornare sicura, basta aver coraggio”.

“Quanto è accaduto nei pressi della stazione Santa Maria Novella è senza dubbio un fatto che desta allarme - commenta Nicola Armentano, capogruppo Pd, replicando a Bussolin - è grave quanto si è verificato agli agenti colpiti a cui va la nostra vicinanza, il plauso per l’esito degli interventi che hanno portato a arresti, così come per il lavoro che svolgono quotidianamente le forze di polizia. Ma alla Lega diciamo fermamente che non ci stiamo a speculare su questo tipo di episodi. L’amministrazione è consapevole che ci sono zone della città più delicate, da monitorare con attenzione, come quella di Santa Maria Novella, non ci manca il coraggio per affrontare queste situazioni, in sinergia con le forze dell’ordine, la disponibilità al confronto con i cittadini e la visione giusta per risolvere questo tipo di problematiche. Non ci stiamo invece a cavalcare la preoccupazione delle persone, creando allarmismo pericoloso, per poi lanciare proposte che non hanno fondamento e logica – come armare i vigili di fucili, senza conoscere quali sono le armi consentite per il corpo di polizia municipale. Continueremo, questo sì, come abbiamo fatto in precedenza, a chiedere più agenti per la sicurezza della città. Ci interessano risultati concreti e non proposte ‘choc’ che finiscono solo per alimentare le paure delle persone”, conclude Armentano.