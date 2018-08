“Cantine in Piazza”: venerdì la festa del Vino Nobile di Montepulciano

Il 17 agosto le cantine tornano, per il grande evento dell’estate poliziana, dalle ore 20:00 del 17:00, con musica e degustazioni in Piazza Grande. Decine di etichette presentate dai produttori e abbinate ai prodotti proposti dal Magistrato delle Contrade. Dal 18 al 19 agosto “A Tavola con il Nobile” la sfida ai fornelli con le contrade del Bravìo delle Botti

Tutto pronto a Montepulciano (Si) per venerdì 17 agosto per il grande appuntamento dell’estate poliziana, “Cantine in Piazza”. A partire dalle 20, decine di aziende di Vino Nobile di Montepulciano troveranno spazio nell’affascinante e suggestivo banco d’assaggio in Piazza Grande per presentare agli appassionati e ai tanti turisti presenti in questo periodo nella città toscana il meglio delle loro produzioni. «Questa iniziativa è diventata un momento atteso da tutto il territorio e non solo – spiega il presidente del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, Piero Di Betto – poter degustare i vini di Montepulciano in una delle piazze simbolo non solo della nostra città, ma direi della Toscana e dell’Italia nel mondo, è una cosa unica e allo stesso tempo simbolica dal momento che rispecchia la storia e la filosofia del Vino Nobile di Montepulciano come un vino che si porta dentro l’essenza del suo territorio d’origine».

Il programma di Cantine in Piazza. A partire dalle ore 20 di venerdì 17 agosto in Piazza Grande, cuore di Montepulciano, i produttori di Vino Nobile faranno degustare ai visitatori, agli appassionati e ai turisti le migliori produzioni vitivinicole del territorio. Durante la serata, promossa dal Consorzio del Vino Nobile come detto in stretta collaborazione con il Magistrato delle Contrade e patrocinata dal Comune di Montepulciano e dalla Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte, sarà possibile degustare il Vino Nobile di Montepulciano DOCG e le altre denominazioni del territorio, il tutto in abbinamento a prodotti tipici locali. A guidare la degustazione e ad illustrare le caratteristiche delle diverse etichette e delle altre specialità locali, saranno gli stessi produttori. Il tutto sarà accompagnato dalla musica live dei “Kobrero Trio”.

A tavola con il Nobile

Cantine in Piazza è solo l’inizio della grande festa del Vino Nobile di Montepulciano in programma nel penultimo fine settimana di agosto. Da sabato 18 agosto infatti prende il via la sedicesima edizione di A Tavola con il Nobile, la sfida ai fornelli ideata dal Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano con il giornalista del Tg2, Bruno Gambacorta. Una giuria composta da 20 giornalisti provenienti da tutto il mondo valuterà tra sabato e domenica il piatto scelto quest’anno per le otto contrade del Bravìo: i “Pici”. L’obiettivo che dovranno centrare le contrade sarà quello di sposare al meglio questa portata (candidata a patrimonio Unesco e già iscritta al registro nazionale Inpai del Mipaaf) con il Vino Nobile di Montepulciano. Già da sabato 18 agosto, in occasione della prima sessione di degustazioni, alcune contrade apriranno le porte anche al pubblico per far degustare le ricette della tradizione. I menu in concorso potranno essere assaggiati anche durante l’arco di tutta la prossima settimana. Domenica 19 agosto la giuria concluderà il giro di assaggi e alle ore 16.00, presso il Teatro Poliziano, sarà svelato il vincitore in occasione anche della presentazione del panno del Bravìo e del nuovo cortometraggio sul Vino Nobile di Montepulciano.