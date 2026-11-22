Guardando oltre le transenne e la segnaletica temporanea, quello a cui stiamo assistendo è il cantiere a cielo aperto di una trasformazione infrastrutturale. Non parliamo di frammentati rattoppi d'emergenza, ma di un piano sistemico volto a rafforzare la sostenibilità ambientale, potenziare la mobilità collettiva e rigenerare le reti di sottoservizi che alimentano la vita dei quartieri.

Dai progetti di depavimentazione studiati per abbattere le bolle di calore urbano alle stese d'asfalto notturne per la nuova tranvia, fino alla manutenzione capillare delle utenze locali: ecco una mappa completa ed essenziale dei principali interventi in corso per muoversi consapevolmente in città.

Nel controviale di Viale Guidoni entra nella fase finale un emblematico intervento di rigenerazione urbana sostenibile, progettato con l'obiettivo prioritario di contrastare il fenomeno dell'isola di calore in una delle arterie a più alta densità di traffico dell'area metropolitana.

L'operazione ha visto la rimozione di ben 700 mq di asfalto, sostituiti dall'immissione di 413 tonnellate di terra vegetale destinate a dare vita a nuove aiuole permeabili dotate di un impianto d'irrigazione dedicato. In questo nuovo spazio naturale trovano dimora 30 nuovi alberi (nello specifico 25 platani e 5 lecci), che vanno ad affiancarsi e integrarsi al centinaio di alberi (tra platani, lecci e cipressi) già presenti lungo l'asse principale della via. Per assicurare la massima vitalità biologica al terreno e accelerare l'attecchimento delle radici, vengono somministrati 5 kg di humus di lombrico per ciascuna pianta.

Trasformare le strisce d'asfalto in micro-oasi alberate è una scelta di ingegneria ambientale tattica: la vegetazione limita l'irraggiamento termico, assorbe la CO2 e restituisce vivibilità a snodi viari altrimenti soffocati dal cemento.

"La lotta all'isola di calore è una sfida prioritaria, specialmente in snodi viari strategici e cementificati come questo. Anche interventi che possono sembrare piccoli (siamo nella più grande isola di calore della città) contribuiscono a restituire spazio alla terra e alla natura e ad abbassare le temperature, migliorare la qualità dell'aria e rendere la città più resiliente ai cambiamenti climatici. Con l'inserimento di questi nuovi 30 alberi, integrati da un sistema di irrigazione e arricchiti con elementi naturali per il nutrimento del suolo, proseguiamo un impegno concreto per un ambiente urbano più verde, sano e vivibile per tutti i cittadini" dichiara Paola Galgani, Vicesindaca e Assessora all'Ambiente.

Proseguono a ritmo serrato i lavori per la realizzazione della nuova linea tranviaria verso Bagno a Ripoli. Dal 2 al 14 novembre il cantiere entra in una fase delicata: la posa dell'asfalto definitivo nel tratto di Viale Europa compreso tra via Olanda e via Cimitero del Pino.

Per preservare lo scorrimento dei flussi pendolari nelle ore di punta, le operazioni sono state pianificate esclusivamente in orario notturno (dalle 21:00 alle 05:00), alternando le direttrici di marcia e attivando precise deviazioni:

Direttrice ingresso città (2-5 novembre): L'intervento si sviluppa su tre fasi progressive. Tra il 2 e il 3 novembre scatta il restringimento tra via del Cimitero del Pino e via Marco Polo, con la chiusura a mezzanotte della corsia di ingresso sul Viadotto Marco Polo e in viuzzo del Pozzetto (tra viale Europa e via di San Piero in Palco ). La notte del 3 novembre i lavori si spostano tra le rampe del Viadotto Marco Polo. Nelle prime ore del 5 novembre, per chi giunge da via De Nicola ed è diretto in ingresso città, il percorso snoda sul Ponte di Varlungo e via del Bisarno . Il rifacimento della segnaletica completa l'opera nelle notti dal 5 al 7 novembre.

). La notte del 3 novembre i lavori si spostano tra le rampe del Viadotto Marco Polo. Direttrice uscita città (9-12 novembre): Nelle fasi dalla 4 alla 6, i cantieri occupano la carreggiata verso la periferia dove, data la presenza di un'unica corsia, scattano chiusure a tratti (da via Danimarca a via Cimitero del Pino). In via Spagna si attiverà anche un senso unico temporaneo verso viale Europa. La finitura della segnaletica verticale e orizzontale chiuderà la serie nelle notti dal 12 al 14 novembre.

L'organizzazione notturna dei cantieri rappresenta un eccellente compromesso operativo per far avanzare un'infrastruttura di mobilità di massa senza paralizzare il traffico diurno.

Dal 2 al 30 novembre, il nevralgico nodo di intersezione tra via Mariti e via del Ponte di Mezzo è teatro di una profonda riorganizzazione delle corsie. Per evitare il blocco totale dell'area, i tecnici hanno frazionato gli interventi in 4 fasi sequenziali:

Fase 1 : I cantieri restringono la carreggiata in via Mariti da via del Ponte di Mezzo (lato civico 17) verso il civico 100, bloccando il transito sulla corsia di via del Ponte di Mezzo in direzione di via del Massaio.

: I cantieri restringono la carreggiata in via Mariti da via del Ponte di Mezzo (lato civico 17) verso il civico 100, bloccando il transito sulla corsia di via del Ponte di Mezzo in direzione di via del Massaio. Fase 2 : Il restringimento avanza in via Mariti (da via del Ponte di Mezzo al civico 41) e in via del Ponte di Mezzo (dal civico 25 a via Mariti). Viene chiusa la corsia di incanalamento per i veicoli che arrivano da viale Guidoni diretti verso il civico 21 di via Mariti.

: Il restringimento avanza in via Mariti (da via del Ponte di Mezzo al civico 41) e in via del Ponte di Mezzo (dal civico 25 a via Mariti). Fase 3 : La morsa dei cantieri tocca via Mariti verso il civico 42 e via del Ponte di Mezzo (tra via Mariti e il civico 6), sbarrando la corsia di incanalamento da piazza Dalmazia verso via Carlo del Prete.

: La morsa dei cantieri tocca via Mariti verso il civico 42 e via del Ponte di Mezzo (tra via Mariti e il civico 6), sbarrando la corsia di incanalamento da piazza Dalmazia verso via Carlo del Prete. Fase 4: L'assetto finale vede restringimenti in via Mariti verso via Giovanni Da Empoli (lato civici pari) e fino al civico 39 (lato dispari), oltre a via del Ponte di Mezzo verso via Odorico da Pordenone. Viene chiusa la corsia di svolta da via Mariti a via del Massaio.

Valvola di sfogo per la mobilità: Un dettaglio fondamentale di questo assetto riguarda la temporanea revoca della corsia preferenziale in via del Ponte di Mezzo (tra il civico 41 e via Mariti) durante le fasi 2 e 3. Questa misura restituisce spazio al traffico privato, assorbendo i flussi deviati da viale Guidoni e piazza Dalmazia per scongiurare la formazione di colli di bottiglia.

Se le arterie di scorrimento vedono grandi stesi di asfalto e nuove tranvie, l'infrastruttura "invisibile" che corre nel sottosuolo dei nostri quartieri richiede una manutenzione altrettanto dinamica e capillare durante le prime settimane di novembre:

Reti idriche e metano: In via Barni , Publiacqua procede al rinnovo dell'allaccio idrico (2-6 novembre) imponendo lo stop al transito tra vicolo del Borghetto e via Santi di Tito. In via della Piazzuola , Toscana Energia lavora alla sostituzione della condotta del gas (fino al 23 novembre) tra via di Camerata e via di San Domenico.

, procede al rinnovo dell'allaccio idrico (2-6 novembre) imponendo lo stop al transito tra vicolo del Borghetto e via Santi di Tito. In , Toscana Energia lavora alla sostituzione della condotta del gas (fino al 23 novembre) tra via di Camerata e via di San Domenico. Manutenzione stradale di quartiere: In via di Brozzi , dal 2 al 9 novembre proseguono i lavori sulla pavimentazione con un restringimento e senso unico alternato tra i civici 64 e 68, a cui si affianca la chiusura di via di Cocco.

, dal 2 al 9 novembre proseguono i lavori sulla pavimentazione con un restringimento e senso unico alternato tra i civici 64 e 68, a cui si affianca la chiusura di via di Cocco. Banda ultra-larga e rete elettrica: Fibercop posa i cavi in fibra ottica in via di Badia a Ripoli in orario notturno (21-06, 4-6 novembre), prima con restringimenti verso viale Europa e poi con la chiusura del tratto fino a piazza di Badia a Ripoli . Sul fronte dell'alta tensione, Terna effettua il recupero dei cavi dismessi: dal 3 al 7 novembre (ore 21-06) chiude la preferenziale in piazza Puccini (nel tratto specifico dal Ponte Ferrari a via del Ponte alle Mosse); la notte tra il 6 e il 7 novembre scattano blitz notturni in via dell'Argin Grosso (tra il civico 127 e via Gubbio, chiusa anche a bici e pedoni); infine, nella notte tra l'8 e il 9 novembre divieti temporanei fermano i veicoli nel Quartiere 4 tra via Baccio da Montelupo (da via Siena al civico 50), via Mirabello Cavalori e via Pisana (tra via Granacci e il civico 691).

posa i cavi in fibra ottica in in orario notturno (21-06, 4-6 novembre), prima con restringimenti verso viale Europa e poi con la chiusura del tratto fino a piazza di . Interventi nel centro storico: Micro-cantieri ad alto impatto logistico interessano il cuore della città: il 3 novembre (ore 6-7) chiusura lampo in via dei Serragli per il montaggio di una passerella; dal 2 al 7 novembre stop al transito in via dei Federighi (tra via della Vigna Nuova e via dei Palchetti, con deviazione su via dei Palchetti) per lavori edili; infine, in via del Corso l'allestimento di ponteggi e le operazioni di scarico materiali comportano chiusure a finestre orarie nei giorni 6 (ore 9-17:30), 9, 16 e 23 novembre (ore 9:30-11:30).

L'evoluzione delle infrastrutture urbane non avviene mai a impatto zero: richiede pazienza, flessibilità e una visione di lungo periodo. I disagi temporanei causati da un cantiere notturno o da una deviazione di quartiere sono il prezzo necessario per riscattare lo spazio pubblico. Che si tratti di un albero piantato contro l'isola di calore, di una corsia tranviaria elettrica o di una condotta idrica nuova di zecca, la città di domani prende forma oggi, un cantiere alla volta.