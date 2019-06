Cantiere Fi-Pi-Li, tutte le informazioni in tempo reale

La Regione Toscana ha messo in moto un programma di comunicazioni via web, radio e tv

FIRENZE - Per informare in tempo reale gli utenti sul traffico lungo la sgc Fi-Pi-Li, a seguito del cantiere avviato tra gli svincoli di Ginestra e Montelupo per importanti lavori di messa in sicurezza, la Regione Toscana ha avviato un serrato programma di comunicazioni via web, radio e tv. Nei giorni precedenti all'avvio del cantiere sono state spiegate finalità e modalità dell'intervento, adesso tutti i media disponibili informano sull'andamento della circolazione, sui tempi di superamento del cantiere e sulle eventuali alternative.

I principali canali di informazione sono il portale regionale per la mobilità Muoversintoscana (che lavora su più canali: sito web, App, social, prodotti radiofonici e video) e la App Sgc Fi-Pi-Li dell'azienda AVR, che gestisce l'infrastruttura ed i lavori.

MuoversinToscana distribuisce prodotti audio e uno video, con aggiornamento ogni 30 minuti. La prima edizione va in onda alle 7.30, l'ultima alle 20, 7 giorni su 7. La fonte degli arggiornamenti è sempre Avr, anche se tramite i canali social e la App di Muoversintoscana anche gli utrenti possono dialogare con il servizio regionale.

Le emittenti che trasmettono gli aggiornamenti (ogni 30 minuti o ogni ora a seconda dei palinsesti) sono:

Radio: RDF - Radio Nostalgia - Lady Radio - Controradio - Radio Toscana - Radio Firenze - Radio Lady - Radio Incontri - Radio Bruno - Radio Rosa - Novaradio - Radio Wave - Radio Sieve - Radio Italia5 - Radio Effe - Radio Emme - Radio Mugello - Radio A (Radio Apuana) - White Radio - Radio 3 Network - Radio Blu Toscana - Radio Studio.

Televisioni: Italia 7 - Toscana Tv - Toscana Media Channel - Tele Centro - Teletruria - Tele Iride - Antenna 3 - Linea Uno - Sesta Rete

Siti internet: Ok Mugello (video) - Antenna 3 (video) - Nove da Firenze (Twitter) - Toscanamedia News (Twitter) - Qui News Arezzo (Twitter) - Qui News Pisa (Twitter) - Qui News Toscana (Twitter) - Qui News Volterra (Twitter) – Qui News Chianti (Twitter) - Qui News Cuoio (Twitter) - Qui News Elba (Twitter) - Qui New Maremma (Twitter) – Qui News Valdera (Twitter) - Qui News Empolese (Twitter) - Qui News Mugello (Twitter) - Qui News Valdisieve (Twitter) - Qui News Casentino (Twitter) - Qui News Valdarno (Twitter) - Qui News Valtiberina (Twitter) – Qui News Grosseto (Twitter) - Qui News Amiata (Twitter) - Qui News Livorno (Twitter) - Qui News Cecina (Twitter) - Qui News Valdicornia (Twitter) - Qui News Lucca (Twitter) - Qui News Garfagnana (Twitter) - Qui News Versilia (Twitter) - Qui News Massa-Carrara (Twitter) - Qui News Lunigiana (Twitter) - Qui News Pistoia (Twitter) – Qui News Abetone (Twitter) - Qui News Valdinievole (Twitter) - Qui News Valbisenzio (Twitter) - Qui News Siena (Twitter) - Qui News Valdelsa (Twitter) - Qui News Valdichiana (Twitter) - TvPrato (Twitter) - Gonews - ToscanaNews (Twitter + sezione dedicata alla playlist di Youtube) - Il Cuoio in Diretta - Toscana Day - ToscanaGo - FlorenceTV (Twitter) - InToscana.it.