Una prima capsule collection Uomo della stagione 2020, derivata dai suoi tessuti storici prodotti su telaio a navetta. La release è progettata dal designer e Master del Denim Matias Sandoval

Candiani Denim presenta Selvedge Reserve, una special label dedicata alle collaborazioni e agli special custom di designer e brand internazionali. Selvedge Reserve rappresenta il meglio della produzione heritage di Candiani Denim, i suoi tessuti cimosati, prodotti su vecchi telai a navetta completamente restaurati. L’anima di un’azienda fondata nel 1938, oggi celebre per le sue innovazioni manifatturiere sostenibili. La prima capsule Selvedge Denim non poteva che nascere insieme al master of Denim Matias Sandoval, figlio di una cultura del jeans che si basa su riutilizzo, ricerca, storia e conoscenza infinita di questo tessuto. Fondatore del suo brand Matias Denim, è rinomato per ila sua visione post-heritage e si pone dal punto di vista creativo tra workwear autentico e avanguardia. La capsule Selvedge Reserve disegnata da Matias combina gusto heritage e innovazione sostenibile. Tessuti di ultima generazione, tra cui capi stretch realizzati con la nuovissima tecnologia brevettata da Candiani Denim COREVA®, il primo Denim stretch biodegradabile della storia, interpretati utilizzando trattamenti inediti che fondono tradizione ed estetiche contemporanee. Ne è un esempio il Chore Coat, un blazer costruito con un tessuto canapa/cotone, prodotto senza l’utilizzo di plastiche e microplastiche grazie alle tecnologie di tintura N-denim e Kitotex®. Un capo fortemente green anche grazie alla fantasia camouflage, laserata sul capo e dunque non lavata con chimici e acqua.

“Selvedge Reserve è l'etichetta con cui Candiani presenterà i suoi tessuti cimosati prodotti su vecchi telai a navetta interamente restaurati. Un nuovo progetto che rappresenta l'heritage tessile di un'azienda italiana fondata nel 1938, ma anche la sua forte innovazione sostenibile. Candiani Selvedge Reserve sarà una special label dedicata a collaborazioni e sviluppi customizzati sulle necessità dei migliori brand e dei veri intenditori di Denim" spiega Alberto Candiani - Global Manager Candiani Denim.

La capsule sarà disponibile presso il Candiani Store di Milano, il luogo dove Candiani Denim presenta i capi più esclusivi creati con i suoi tessuti dai migliori brand di jeanswear del mondo.