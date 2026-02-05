Canale 3 Toscana racconta il Festival di Sanremo: 8 febbraio - 2 marzo

Anche quest’anno Canale 3 Toscana entra nel cuore del Festival di Sanremo con una programmazione speciale che, dall’8 febbraio al 2 marzo, accompagnerà il pubblico dentro e fuori l’Ariston, raccontando la manifestazione musicale più amata d’Italia in tutte le sue sfaccettature.

Dall’8 al 22 febbraio, ogni sera alle ore 20, spazio ad “Aspettando Sanremo”, condotto da Michelangelo Danesi, per entrare nel clima del Festival tra anticipazioni, curiosità e commenti.

Sarà possibile seguire in streaming sul portale Canale 3, sul canale 84 del digitale terrestre (che copre il 95% della Toscana incluse le isole) e attraverso l’app per dispositivi Android e Apple l'intera programmazione dello speciale.

Il 23 febbraio, alle ore 20, appuntamento con “Fuori Ariston”, condotto da Franco Masoni e Pietro Federici, con Valentina Tomei e Michelangelo Danesi in studio, per raccontarvi il green carpet da un punto di vista esclusivo, tra protagonisti, emozioni e atmosfera sanremese.

Dal 24 al 27 febbraio, Canale 3 Toscana propone una vera e propria maratona quotidiana dedicata al Festival.

Si parte alle ore 10,30 con “Buongiorno Sanremo”, condotto da Franco Masoni e Pietro Federici.

Alle ore 12 "Il Punto del Maestro" con Nicola Sani, Direttore Artistico dell'Accademia Musicale Chigiana, conduce Valentina Papandrea.

Alle ore 13 spazio a “Happy Sanremo”, ancora con Franco Masoni e Pietro Federici, con Valentina Tomei e Marco Crimi in studio.

Alle ore 15 appuntamento con “È bello ciò che piace – Sanremo è anche moda”, condotto da Katiuscia Vaselli, ospiti: Giacomo Vigni e Anna Maria Nucci.

Alle ore 18 va in onda “Processo al Festival”, con Virginia Masoni, Michelangelo Danesi e Claudio Giovani.

Alle ore 19,25 “Siena canta Sanremo”, con Elisa Civai.

Alle ore 19,30 torna “Fuori Ariston”, condotto da Franco Masoni e Pietro Federici, con Valentina Tomei e Marco Crimi in studio.

Il 28 febbraio proseguono gli appuntamenti con “Buongiorno Sanremo” alle ore 10,30 con Franco Masoni e Pietro Federici da Sanremo e Valentina Tomei in studio e con “Processo al Festival” alle ore 18, con Virginia Masoni, Michelangelo Danesi, Claudio Giovani e Katiuscia Vaselli.

Gran finale il 2 marzo, alle ore 21, con lo Speciale 76° Festival di Sanremo, che riunirà in studio tutti i protagonisti di questa lunga avventura televisiva. Un racconto corale, appassionato e continuo che restituisce Sanremo nella sua dimensione più ampia: non solo una gara musicale, ma un grande evento culturale, mediatico e popolare capace di parlare a pubblici diversi.