Camion in avaria, 9 km di coda in autostrada

Disagi sull'A1 Milano-Napoli tra Firenze Nord e il bivio con la direttissima verso Bologna. Sei km di coda anche tra Valdarno e Incisa per un incidente

Sulla A1 Milano-Napoli tra Firenze nord e il bivio con la A1 Direttissima verso Bologna la Società autostrade segnala poco dopo le ore 16 9 km di coda in diminuzione, a seguito di un camion in avaria ora rimosso al km 266.

In alternativa per i soli veicoli leggeri si consiglia di uscire a Calenzano percorrere la strada Provinciale 8 Barberinese con rientro in autostrada a Barberino.

Sul posto, segnala ancora Autostrade, è presente il Personale di Autostrade per l'Italia a monitorare la coda ed a velocizzare il deflusso dei veicoli.

Nel pomeriggio sei km di coda anche tra Valdarno e Incisa per un incidente.