Camila Giorgi vince a Montreal: il trionfo della svolta?

ph da Supertennis TV

FIRENZE - Camila Giorgi entra nella storia del tennis italiano. Poco fa ha vinto con pieno merito il prestigiosissimo WTA 1000 di Montreal, in Canada superando la ceka Karolina Pliskova in due set con il punteggio di 6-3, 7-5. Una partita dominata dall'azzurra capace di strappare in più occasioni il servizio alla fortissima giocatrice dell'Est.

ph da Supertennis TV

Si tratta del terzo titolo della carriera per la 29enne tennista di Macerata, da sempre allenata dal padre Sergio, dopo i 250 di Hertogenbosch, nei Paesi Bassi, e Linz in Austria.

Camila Giorgi, che con questa vittoria sale al numero 34 della classifica WTA (era al 71) ha un legame forte con la Toscana tanto che da qualche anno la sua famiglia vive in una villa nelle campagne di Calenzano, che nelle scorse settimane ha subìto un furto balzato all'attenzione della cronaca.

Questo successo ha tutto il sapore della svolta per la campionessa azzurra, che ha dimostrato una maturità eccellente durante il torneo canadese. C'è qualche speranza di fare bene anche agli US Open?

L'Italia del tennis, che negli ultimi anni aveva dato molte gioie nel settore maschile e troppe delusioni in quello femminile, ci spera tanto.