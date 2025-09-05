​Cambio di programma per il concerto dell’Orchestra Toscana Classica

ph I. Trancossi

Cambio di programma per il doppio concerto dell’Orchestra Toscana Classica domenica 7 e lunedì 8 settembre all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte di Firenze: sarà il pianista David Boldrini e non come precedentemente annunciato Giovanni Nesi, ad affiancare nel ruolo di solista la compagine diretta da Paolo Biancalana.

In primo piano il “Concerto in re maggiore per pianoforte e orchestra” di Joseph Haydn, tra le pagine più luminose del Classicismo, segnata dal meraviglioso fraseggio tra pianoforte e orchestra, oltre che da eleganza galante, ritmo e un danzante Rondò finale “all’ungherese”. Completano il programma la “Pastorale d'Été” di Arthur Honegger e la Quinta Sinfonia di Franz Schubert.Pianista, compositore e direttore d’orchestra, David Boldrini si è formato al Conservatorio “Cherubini” di Firenze, per poi perfezionarsi con maestri come Bruno Canino e Paul Badura-Skoda.

Vincitore di numerosi concorsi, ha suonato in sale prestigiose quali Carnegie Hall di New York, Cité de la Musique di Parigi, Auditorium Cantoral di Città del Messico e Kioi Hall di Tokyo. Ha collaborato, tra gli altri, con Katia Ricciarelli e Andrea Bocelli. Tra i riconoscimenti, il Premio Area Cultura 2022 e il Premio Giotto Golden alla Carriera 2023.Sul podio salirà Paolo Biancalana, già direttore della Corale P.A. Guglielmi di Massa con cui ha realizzato tournée europee e un CD per Bongiovanni.

Biancalana ha partecipato alla prima incisione assoluta di “Germanico” di Haendel (2011, Il Rossignolo). Ha diretto orchestre in Europa, USA, Messico e Sudafrica, debuttando alla Smetana Hall di Praga. È direttore artistico del Festival Sinfonico di Massa e docente al Liceo Musicale Palma.Concerti nell’ambito del Festival dei Concerti della Liuteria Toscana tra '700 e '900. Nel corso delle due serate saranno impiegati due violini, viola e violoncello realizzati nella bottega fiorentina di Paolo Vettori e Figli in occasione della mostra “Alla corte di Caterina” dedicata ad Andrea Amati, tra i padri fondatori dell’arte liutaria italiana.

Riproduzioni fedeli che riprendono, nello stile e nei decori, gli strumenti che Carlo IX di Valois gli commissionò, a metà del Cinquecento, per la corte di Versailles. Inizio concerti ore 21. Biglietti da 10 a 20 euro. È consigliato l’acquisto in prevendita, online su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Il Festival dei Concerti della Liuteria Toscana tra ‘700 e ‘900 è organizzato dall’Orchestra da Camera Fiorentina in collaborazione con Ministero della Cultura, con il sostegno di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze e Intesa Sanpaolo.

Programma completo sul sito www.orchestrafiorentina.it. Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria dell’Orchestra da Camera Fiorentina, tel. 055.783374 – 333 7883225. Segui il Festival dei concerti della liuteria toscana sui canali social dell’Orchestra da Camera Fiorentina.ProgrammaA. Honegger Pastorale d’étéF. J. Haydn: Concerto in re maggiore per pianoforte ed orchestra, Hob:XVIII:11F. Schubert Sinfonia n.

5 in si bemolle maggiore, D. 485Strumenti Quartetto d’archi Paolo Vettori e famigliaInfo concertiTel. 055.783374 –333 7883225 www.orchestrafiorentina.it - orchestra.camerafiorentina@gmail.comDirezione artisticaGiuseppe LanzettaProgetto Orchestra da Camera FiorentinaMinistero della CulturaCon il sostegno diRegione ToscanaCittà Metropolitana di FirenzeComune di FirenzeIntesa Sanpaolo