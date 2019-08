Caldo, il Solleone fa paura: a Firenze codice rosso fino al 26 luglio

La temperatura massima è prevista domani: 39° ma anche oggi e venerdì ci andiamo vicini con 38°. Le dieci semplici regole per ridurre gli effetti negativi delle ondate di calore. Per gli anziani è consigliabile non uscire nelle ore più bollenti

Siamo nel periodo del Solleone, quello che va da metà luglio a metà agosto, e si sente. A Firenze è stato confermato il codice rosso per il caldo per la giornata di oggi mercoledì 24 luglio, previsto anche per le giornate di domani giovedì 25 e dopodomani venerdì 26.

Si tratta di condizioni di elevato rischio determinate dalle temperature molto alte che oggi raggiungeranno una massima di 38 gradi. Domani secondo le previsioni la colonnina di mercurio salirà fino a 39 gradi, venerdì fino a 38.

Per ridurre gli effetti negativi delle ondate di calore si raccomanda di seguire il decalogo elaborato dal Ministero della Salute, dieci semplici regole comportamentali in grado di limitare l’esposizione alle alte temperature, facilitare il raffreddamento del corpo ed evitare la disidratazione, ridurre i rischi nelle persone più fragili (persone molto anziane, persone con problemi di salute, che assumono farmaci, neonati e bambini molto piccoli) - fonte:_http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=1611

Ecco il decalogo: