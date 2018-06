Calciomercato: tre colpi per la crescita

Venerdì 20 Luglio, la squadra viola in campo per un'amichevole

Fonti attendibili affermano che il lungo valzer Corvino-Juventus per Marko Pjaca, 23enne croato, sia giunto al termine. Risulterebbe infatti che gli accordi prevedano una cifra attorno ai € 25 milioni, con possibile riacquisto bianconera, elementi che avrebbero posto la trattativa sul canale giusto.

Stessa conclusione avrebbero le trattative per Lafont, portiere classe ’99 del Tolosa, e Pasalic, centrocampista classe ’95 del Chelsea. Anche loro papabili acquisti riusciti. Finalmente Corvino ha reagito coi fatti e nella maniera migliore che ci si poteva attendere. Ora manca il passo più importante, l'ufficialità.

La Fiorentina informa intanto che, oltre alle amichevoli già indicate nel programma precedentemente diffuso, venerdì 20 Luglio, alle ore 17:30, la squadra viola affronterà la Real Vicenza. Anche questo match, come gli altri programmati nel corso del ritiro estivo di Moena, che ricordiamo si svolgerà dal 7 al 22 Luglio, sarà visibile in diretta, gratuitamente, su www.violachannel.tv. Queste le altre partite della squadra viola: