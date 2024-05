Calcio storico in diretta tv in chiaro e su Dazn

Nel prossimo fine settimana torna il Calcio Storico Fiorentino. Sabato 1° giugno, la prima semifinale vedrà di fronte i Verdi di San Giovanni contro gli Azzurri di Santa Croce. Domenica 2 giugno la seconda semifinale vedrà scontrarsi i Rossi di Santa Maria Novella contro i Bianchi di Santo Spirito. La finale sarà sabato 15 giugno. Tutte le partite avranno inizio alle 18,00.

Il corteo storico della Repubblica Fiorentina partirà alle 15,45 da piazza Santa Maria Novella e passerà da piazza della Signoria.

Come Magnifici Messeri verranno omaggiati calcianti del passato. Per sabato 1° giugno Gabriele Ceccherelli detto Zena e Gianluca Lapi. Per domenica 2 giugno Alessandro Franceschi detto Ciara e Maurizio Barni.

Il palio è stato realizzato da Alberto Bertini di Be Art.

I paliotti sono stati realizzati dagli studenti del Liceo artistico Alberti – Dante, sezione grafica. I paliotti sono stati disegnati da Sara Frasassi.

Anche quest’anno ci sarà la diretta televisiva. Le immagini saranno curate dalla società ShowLab che ha vinto il bando di gara indetto dal Comune di Firenze. Le partite verranno trasmesse in diretta, per tutta la Toscana, su Toscana TV, Canale 11 e Firenze TV, Canale 80.

Diretta, in tutta Italia, su Dazn.

Per consentire lo svolgimento delle partite del calcio storico è stata predisposta una serie di provvedimenti di circolazione. Iniziamo dai provvedimenti per le partite di semifinale in programma sabato 2 giugno e domenica 3 giugno alle 18.

Dalla mezzanotte venerdì 31 maggio alle 24 di domenica 2 giugno di domenica saranno in vigore divieti di sosta in via Ghibellina (da via Buonarroti al numero civico 58R), largo Bargellini, via Magliabechi e Borgo Santa Croce.

Saranno invece in vigore sabato e domenica nella fascia oraria 8-22 i divieti di sosta in Corso Tintori, via dei Benci, Borgo dei Greci (tra via dei Bentaccordi a piazza Santa Croce), via Torta (tra via Isole delle Stinche e piazza Santa Croce), via Verdi (tra piazza Santa Croce e via dei Lavatoi), via Giovanni da Verrazzano, via dei Pepi (tra via Ghibellina e piazza Santa Croce), via dell’Anguillara (tra piazza Santa Croce e via dei Bentaccordi), via delle Pinzochere (tra via Ghibellina e largo Bargellini), lungarno alle Grazie, Volta dei Tintori e piazza dei Cavalleggeri.

Nella fascia oraria 11-22 si aggiungerà anche il divieto di sosta e di transito in piazza Santa Croce compresa la corsia di collegamento tra via dei Benci e via Verdi, piazza dei Peruzzi (tra via delle Brache e via dei Benci), Borgo dei Greci (tra via dei Bentaccordi e piazza Santa Croce) e via Torta (tra via Isole delle Stinche e piazza Santa Croce)

Inoltre sabato e domenica dalle 13 alle 22 scatteranno le chiusure nella zona di piazza Santa Croce. In dettaglio si tratta di via Magliabechi (tra Borgo Santa Croce e Corso Tintori), Corso Tintori, via dei Benci, Borgo Santa Croce, via dell’Anguillara (tra via dei Bentaccordi e piazza Santa Croce), via dell’Anguillara (tra via dei Bentaccordi e piazza Santa Croce), via Verdi (tra piazza Santa Croce e via dei Lavatoi), via Giovanni da Verrazano (tra piazza Santa Croce e via del Fico), via dei Pepi (tra piazza Santa Croce e via del Fico), largo Bargellini (tra piazza Santa Croce e via delle Pinzochere), piazza Santa Croce (carreggiata di collegamento tra via dei Benci e via Verdi), via Malenchini, Volta dei Tintori, piazza dei Cavalleggeri (tra lungarno della Zecca e Corso Tintori), lungarno della Zecca Vecchia (corsia con direzione da via delle Casine piazza dei Cavalleggeri eccetto mezzi di soccorso, corsia con direzione da viale Giovine Italia a via delle Casine eccetto mezzi di polizia e soccorso, veicoli autorizzati Ztl A e B).

Dalle 11 previsti ulteriori provvedimenti: senso unico in via dei Bentaccordi (da via dell’Anguillara verso piazza dei Peruzzi), inversione di marcia in via Torta (da via dell’Anguillara a via della Burella), senso unico in via Isole delle Stinche (da via della Burella a via della Vigna Vecchia). Sarà inoltre revocata la corsia preferenziale in via dei Benci (da Ponte alle Grazie a Corso Tintori).

Per la finale, in programma domenica 15 giugno, saranno replicati i provvedimenti già predisposti per le semifinali con gli stessi orari.