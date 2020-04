Le parole a Lady Radio del presidente Pierguidi. Palio di Siena il 22 agosto e il 26 settembre

Calcio Storico fiorentino verso il rinvio. Le parole del presidente Michele Pierguidi a Lady Radio sono indicative: “Stiamo valutando il rinvio, a questo punto penso che giocarlo a giugno sarà molto difficile. Non saprei però dire quando eventualmente si giocherà, perché i calcianti non sono professionisti, si devono allenare e avere un periodo in cui non vanno a lavorare. Dovremo parlarne”.

Ieri era stato annunciato lo spostamento delle date del Palio di Siena che quest'anno, Coronavirus permettendo, si correrà il 22 agosto e il 26 settembre invece che il 2 luglio e 16 agosto.