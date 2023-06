Calcio Storico 2023, un successo mondiale

ph Fabio Vanzi

Il Calcio Storico Fiorentino non ha riempito soltanto piazza Santa Croce ma è stato un successo televisivo. Le immagini, curate dalla società ShowLab, che ha vinto il bando di gara indetto dal Comune di Firenze sono state trasmesse, in tutta la nostra regione su Toscana TV (Canale 11) e Firenze TV (Canale 80). Per l’Auditel, nella fascia della diretta dalle 15.45 alle 20.00, Toscana TV ha avuto un ascolto medio di 22.000 telespettatori (con punte di 48.000 spettatori) con uno share, in media, del 5% a livello nazionale con punte del 12% e 106.000 telespettatori unici.

Oltre alla trasmissione in diretta su Toscana TV e Firenze TV c’è stata la diretta su DAZN ed erano presenti in piazza televisioni di diverse Nazioni fra le quali NHK dal Giappone, BBC Inghilterra, Cuarto dalla Spagna, World Rugby Tour dagli Stati Uniti.

La società Showlab, inoltre, ha in previsione la realizzazione di un documentario sul mondo del Calcio Storico Fiorentino che verrà poi trasmesso in tutto il mondo.