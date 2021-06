Calcio: finali Eccellenza sabato 19 giugno

Siamo arrivati finalmente alle finali play off del Campionato di Eccellenza maschile, epilogo di una stagione molto difficile caratterizzata dalla seconda e dalle successive ondate della pandemia Covid-19, che ha avuto il merito, però, di dare un segnale di speranza a tutto il movimento dilettantistico toscano attraverso la ripartenza del Campionato apicale regionale, auspicando possa rappresentare il preludio al ritorno alla “normalità” nella prossima stagione sportiva.

Al termine della regular season e delle semifinali play off, si sono qualificate per le relative finali le Società Fratres Perignano 2019 e Cascina nel girone A, Poggibonsi e Fortis Juventus 1909 nel girone B.

Entrambe le gare si svolgeranno sabato 19 giugno con inizio alle ore 16,30: la finale del Girone A presso lo Stadio Masini di Santa Croce S/A (PI), quella del Girone B presso lo Stadio Bozzi (Le Due Strade) di Firenze.

In base a quanto previsto dai protocolli governativi e federali vigenti per l’accesso del pubblico alle manifestazioni sportive, e anche dalle indicazioni ricevute dalle locali Questure, il Comitato Regionale, a tutela delle proprie Società e di tutti gli sportivi toscani, ha stabilito di avvalersi di aziende leader nel settore della vendita dei biglietti e della sicurezza.

Le biglietterie degli stadi resteranno chiuse.

I biglietti per poter assistere alle gare potranno essere acquistati solo attraverso il circuito on-line CiaoTicket o recandosi direttamente presso un punto vendita CiaoTicket.

Per quanto riguarda i sostenitori delle squadre finaliste, le Società si sono rese disponibili ad effettuare presso le proprie sedi o altre da loro indicate la prevendita dei biglietti nei settori a loro assegnati, grazie a una linea del circuito on-line sopra indicato, appositamente dedicata per tale evento.

Per tutti gli altri sportivi che desiderano assistere alle gare in settori neutri degli stadi, i biglietti potranno essere acquistati, anche in questo caso, recandosi direttamente presso un punto vendita CiaoTicket o utilizzando il circuito on-line CiaoTicket collegandosi direttamente al link sotto riportato:

https://www.ciaotickets.com/

Sulla homepage di tale sito sono indicati i punti vendita disponibili in Toscana.

Nell’ottica di offrire un miglior servizio a tutte le Società e alle migliaia di persone appassionate del calcio dei dilettanti, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale ha deciso in occasione delle finali playoff del Campionato di Eccellenza di mettere a disposizione due ulteriori servizi: