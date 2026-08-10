CAL: la 'voce dei territori' si rinnova

In Toscana, il Consiglio delle Autonomie Locali si propone come il "ponte" capace di colmare il vuoto tra cittadini e istituzioni. Con l'insediamento di stamani dei suoi nuovi vertici assistiamo a un reboot istituzionale. È il momento in cui la voce di chi amministra ogni giorno borghi e città torna a farsi sentire, trasformando la concertazione da parola vuota a metodo di governo imprescindibile per il futuro della regione.

Il CAL non nasce oggi; la sua prima pietra è stata posta con la legge regionale 22 del 1998. Tuttavia, la sua storia ha vissuto fasi alterne, rischiando talvolta l’irrilevanza. La svolta è impressa dalla Legge Regionale n. 26 del 19 maggio 2025, che ne ha ridefinito disciplina e funzioni, segnando il passaggio da un organo a "composizione ridotta" a un motore propulsivo del sistema regionale. Questa evoluzione permette al CAL di agire in simbiosi con la Giunta e il Consiglio regionale, portando al centro del dibattito la sussidiarietà orizzontale.

Il neopresidente Luca Salvetti, sindaco di Livorno, ha espresso questa nuova consapevolezza: "È un organismo essenziale nato con la voglia e la convinzione di dare un contributo sostanziale alla vita amministrativa delle Regione. E così è stato anche se con andamento alterno. Negli ultimi tempi si riuniva in composizione ridotta, ma ora con la riforma e il riordino ci sarà la possibilità di rilanciare l’azione del CAL a supporto e in stretto contatto con la Giunta e il Consiglio regionale."

Il CAL esercita un potere di garanzia fondamentale: il suo parere obbligatorio funge da filtro tecnico e politico che impedisce la nascita di norme prive di aderenza territoriale. Questo sistema di "pesi e contrappesi" non è un rallentamento burocratico, ma una tutela per il contribuente: decidere "chi fa cosa" con precisione evita sovrapposizioni costose e conflitti di competenza tra enti.

Nello specifico, il CAL interviene su:

Competenze e funzioni: Ogni modifica o riparto dei compiti tra Regione, Comuni e Province.

Ogni modifica o riparto dei compiti tra Regione, Comuni e Province. Architettura istituzionale: L'istituzione di nuovi enti, agenzie o organismi regionali.

L'istituzione di nuovi enti, agenzie o organismi regionali. Risorse finanziarie: Il bilancio regionale e gli atti di programmazione generale, inclusa la cooperazione finanziaria tra i diversi livelli di governo.

L'influenza dell'organo va oltre l'aula consiliare: il CAL partecipa infatti attivamente al Tavolo istituzionale di concertazione presso la Presidenza della Giunta. È qui che le proposte di legge e i regolamenti vengono passati al setaccio prima ancora della loro approvazione, garantendo che la responsabilità istituzionale sia condivisa sin dalla genesi degli atti.

Rappresentare una regione come la Toscana significa armonizzare le esigenze di grandi centri portuali come Livorno con quelle di comuni compatti come Chiesina Uzzanese. La forza del CAL risiede nella sua capacità di trasformare questa eterogeneità geografica in una proposta politica unitaria.

Non si tratta di una semplice somma di sindaci: grazie alla presenza e alla sinergia con ANCI e UPI, il CAL diventa il luogo dove la competenza tecnica delle associazioni incontra la responsabilità politica dei territori. Come sottolineato dal vicepresidente vicario Fabio Berti, l'organo agisce da "collante", assicurando che la frammentazione dei campanili lasci il posto a una visione di sistema che dia forza negoziale a tutta la Toscana di fronte alle scelte regionali.

Il banco di prova per il nuovo CAL è arrivato immediatamente con la discussione sulle aree idonee per gli impianti di energia rinnovabile. Non è un tema solo tecnico, ma un conflitto di interessi tra la spinta globale verso la transizione ecologica e la necessità locale di tutelare il paesaggio e l'identità del suolo. Massimiliano Angori, vicepresidente del CAL, ha ribadito l'urgenza di evitare che le norme escano "senza una visione e un confronto", portando al tavolo anche questioni cruciali di bilancio e finanza locale.

Il tema energetico è il perfetto esempio di sussidiarietà applicata. Senza il filtro del CAL, il rischio è che obiettivi macroscopici calati dall'alto (UE e Stato) si traducano in un consumo di suolo insostenibile per i Comuni. Il CAL garantisce che la transizione sia "ecologica" non solo nell'energia prodotta, ma anche nel rispetto del territorio che la ospita.

Il rilancio del Consiglio delle Autonomie Locali non è solo una buona notizia per gli addetti ai lavori, ma un passo avanti verso una democrazia più vicina ai cittadini. Creando un "raccordo e una consultazione permanente", la Toscana si dota di un sensore finissimo per intercettare i problemi prima che diventino emergenze legislative.

Il successo di questa nuova stagione dipenderà dalla capacità di mantenere alto il livello del confronto e dalla volontà della Regione di ascoltare davvero questa "voce dei territori".