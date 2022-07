Caffè Versiliana 2022 (10 luglio - 31 agosto): il programma

Marina di Pietrasanta (LU)_ Il Caffè della Versiliana 2022 si presenta anche quest’anno come il talk show più atteso dell’estate. Una parata di grandi nomi che sfileranno sul palco dello Spazio Caffè Romano Battaglia tutti i giorni dal 10 luglio al 31 agosto. Promosso e organizzato dalla Fondazione Versiliana in collaborazione con il Comune di Pietrasanta e sostenuto dalla Regione Toscana attraverso Toscana Promozione Turistica, il Caffè della Versiliana presenta quest’anno il nuovo volto del palco degli Incontri al Caffè, collocato per la prima volta nella sua storia sul lato opposto, totalmente rinnovato nell’allestimento di quinte e fondale.Un appuntamento, quello degli Incontri al Caffè, ideato, pensato, studiato e portato avanti negli anni, con amore e dedizione, dal suo patron Romano Battaglia, di cui quest’anno ricorre l’anniversario dei 10 anni dalla morte e che la Fondazione Versiliana ricorderà in un incontro a lui dedicato, proprio il 22 luglio, giorno della sua scomparsa, nel quale si parlerà di come è cambiato il modo di fare giornalismo dagli anni settanta ad oggi, insieme al direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana, ai giornalisti Ilaria D’Amico e David De Filippi e la conduzione di Massimiliano Lenzi.

Gli appuntamenti al Caffè prenderanno il via domenica 10 luglio: ad inaugurare la 43° edizione del Festival La Versiliana saranno ospiti il Sindaco di Pietrasanta Alberto Stefano Giovannetti, il Presidente della Fondazione Versiliana Alfredo Benedetti e il Senatore Massimo Mallegni, moderati dal giornalista Federico Conti. Ospite d'onore il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

Molti i personaggi che hanno confermato la presenza agli incontri pomeridiani, che si svolgeranno tutti i pomeriggi alle ore 18.30 e che saranno come sempre a ingresso libero, fra i quali ricordiamo il virologo Fabrizio Pregliasco ( 18 luglio) , la criminologa Roberta Bruzzone ( 20 luglio), il giornalista e conduttore televisivo Mario Giordano ( 21 luglio), Ilaria D’Amico, giornalista e personaggio televisivo (22 luglio), il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana (22 luglio), la scrittrice Antonella Boralevi (24 luglio), Allegra Gucci, imprenditrice e figlia di Maurizio Gucci dell’omonima casa di moda ( 1 agosto) , Alessandro Sallusti e Luca Palamara che presenteranno il loro ultimo libro (4 agosto), la cantante e conduttrice Iva Zanicchi ( 7 agosto), Flavio Insinna, conduttore televisivo e attore ( 8 agosto), Vira Carbone conduttrice televisiva ( 10 agosto) e il giornalista Toni Capuozzo ( 13 agosto).

Allo ‘Spazio Caffè Romano Battaglia’ non potranno mancare anche i big della politica: tra i rappresentanti del Governo che hanno già confermato la presenza il Ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta ( 31 luglio) intervistato dalla direttrice de La Nazione Agnese Pini, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Franco Gabrielli ( 14 agosto). Confermata anche la presenza dei leader di partito Giorgia Meloni ( 3 agosto) e Matteo Salvini ( 17 agosto), entrambi con la conduzione del direttore del TG2 Gennaro Sangiuliano; Marco Rizzo ( 11 luglio) intervistato da Massimiliano Lenzi, Matteo Renzi (data da confermare) e Carlo Calenda (23 agosto).E poi ancora l'eurodeputato Antonio Tajani (data da confermare) e i Senatori Andrea Cangini (23 luglio); Massimo Mallegni e Andrea Marcucci (12 agosto), intervistati da Claudia Fusani.Tanti gli autori che hanno scelto il palco degli Incontri al Caffè per presentare i loro libri, fra i quali Daniele Capezzone, politico ed opinionista, già segretario dei Radicali Italiani ed ex portavoce della prima Forza Italia intervistato da Massimiliano Lenzi ( 14 luglio ); Andrea Cangini, già direttore de La Nazione (23 luglio); Roberta Bruzzone (20 luglio), Vira Carbone insieme alla figlia, la giornalista Marzia Valitutti e al direttore della Breast Unit di Humanitas Corrado Tinterri (10 agosto), la vincitrice di Masterchef11 Tracy e il giornalista e gastronomo Davide Paolini (6 agosto) intervistati da David De Filippi; Antonella Boralevi (24 luglio) presentata da Elena Torre e Allegra Gucci (1 agosto) intervistata da Francesca Navari.

E ancora presenteranno il loro libro Toni Capuozzo (13 agosto), con la conduzione del direttore de Il Tirreno Luciano Tancredi; Iva Zanicchi (7 agosto) e Flavio Insinna (8 agosto).Tra gli ospiti che presenteranno i loro ultimi volumi ci saranno anche il giornalista Aldo Grandi, intervistato da Stefano Cecchi (29 luglio); gli avvocati Andrea Mitresi e Stefano Maccioni (28 agosto), che presenteranno i loro libri, rispettivamente ‘Il caso Rocco’ e ‘Pasolini, un caso mai chiuso’ e il giornalista di Limes Matteo Giusti, che presenterà il suo ultimo libro ‘La loro Africa’.

Le nuove potenze contro la vecchia Europa’ (13 luglio).Da segnalare l'appuntamento del 12 luglio con il Generale Marco Bertolini, già Comandante della Brigata Folgore, Presidente Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia intervistato dal direttore de Il Tirreno Luciano Tancredi; quello del 15 luglio, che vedrà protagonista il campione mondiale di offshore Maurizio Schepici intervistato da Marco Ferri; il virologo Fabrizio Pregliasco, ospite insieme all’amministratore delegato di KME Claudio Pinassi, intervistati da Claudio Sottili (18 luglio); un incontro con eccellenze musicali internazionali della danza e della musica, organizzato da Alida Berti e condotto da Claudio Sottili, che vedrà protagonisti Maria Eichwald, prima ballerina di Stoccarda, Rachele Buriassi, prima ballerina di Montreal, Igor Zapravdin, pianista internazionale della Wiener Staatsoper, Andrea Belfiore batterista di New York, Ioan Bodnarciuc giovane talento del Clarinetto, Aki Mimura, scultrice giapponese che presenterà il premio internazionale da lei realizzato "Consonanze Artistiche" intitolato a George Bodnarciuc e Vando D'Angiolo (2 agosto) e l’incontro del 9 agosto ‘Formazione e sicurezza sul lavoro’ che vedrà protagonisti l’imprenditore Ivo Mancini insieme al sindaco di Pietrasanta Alberto Stefano Giovannetti, al sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro e all’Assessore alla pubblica istruzione della Regione Toscana Alessandra Nardini, con la conduzione di Claudio Sottili.Con la conduzione di Fabrizio Diolaiuti, ricordiamo l’appuntamento dedicato al tema dei rifiuti e della tutela ambientale (19 luglio) insieme a Monia Monni, assessore all’Ambiente della Regione Toscana, Daniele Fortini, Presidente RetiAmbiente Spa, Walter Bresciani Gatti e Luca Nannini, rispettivamente direttore e amministratore unico Ersu Spa; l’incontro ‘Amici per la pelle e…attenti al sole’, con medici e specialisti del settore insieme al presidente dell’Associazione Italiana Xeroderma Pigmentoso (25 luglio) la presentazione dell’ultimo libro di Antonella Gramigna su Covid e disinformazione (25 agosto) e un dialogo con il prof.

Fernando Colao (27 agosto), Chirurgo ortopedico specializzato in traumatologia e protesistica; infine segnaliamo un incontro sul mondo della massoneria (30 luglio) e uno legato ai temi di politica giudiziaria, con politici, giuristi ed esperti del settore (31 agosto).LE COLLABORAZIONIPrestigiose anche quest’anno le collaborazioni che la Fondazione Versiliana ha messo in campo per l'edizione 2022 del Festival e del suo Caffè.Una su tutte la sinergia con la Regione Toscana e con Toscana Promozione Turistica che ha rinnovato il suo sostegno al Festival.

Insieme all'agenzia regionale che promuove i territori, le destinazioni e i prodotti tipici toscani, la Fondazione Versiliana ha dato vita ad un progetto integrato che porterà all'interno del Caffè una serie di iniziative volte a promuovere le eccellenze della nostra Regione.Da segnalare anche la rinnovata collaborazione con “Sophia- La filosofia in festa” che nell'appuntamento del 26 luglio parlerà di filosofia e arte con Andrea Mecacci filosofo Professore ordinario di Estetica dell'Università di Firenze e Claudio Rocca, direttore Accademia di Belle Arti di Firenze, moderati dai curatori dell’appuntamento Alessandro e Massimiliano Montefameglio.

Nuova collaborazione in questa 43esima edizione quella con Lavazza, che proporrà insieme a Next Generation Unicef l’incontro ‘Idee per raccontare il mondo alle nuove generazioni’ con ospite il giornalista e scrittore Giovanni Grasso sul palco insieme a Francesca Airoldi, Ennio Alagia e Charley Vezza e la conduzione di Marco Carrara.Previsti anche quest’anno due appuntamenti in collaborazione con la Commissione Europea nelle giornate del 27 luglio e del 26 agosto.Tra le istituzioni ospiti del Caffè avrà un appuntamento dedicato la Fondazione Ragghianti ( 24 agosto) con l’incontro ‘Arte d’Africa ieri e oggi’, che vedrà protagonisti Alberto Fontana, presidente Fondazione Ragghianti di Lucca e Alessandro Romanini, co-curatore del Padiglione della costa d’Avorio alla Biennale di Venezia 2022.Da segnalare che alcuni incontri saranno introdotti musicalmente dalla pianista Lucrezia Eleonora dell’Aquila.GIARDINO BARSANTI – CHIOSTRO SANT’AGOSTINONel giardino Barsanti, all’interno del suggestivo Chiostro di Sant'Agostino nel centro storico di Pietrasanta, saranno tre gli appuntamenti letterari organizzati dalla Fondazione Versiliana, che andranno in scena in orario serale: ‘Letture di brani del libro ‘Il Piacere’ di Gabriele D’Annunzio’, a cura di Marco Rossi con accompagnamento musicale della violinista Linda Leccese (3 agosto) e le presentazioni dei libri ‘La dieta diversa’ di Paolo Bartolozzi (14 agosto), ‘La regina della notte’ di Francesco Pasqualetti (16 agosto), ‘Toscani all’inferno.

I maledetti di Dante’ e ‘ La morte addosso. Polidori, Byron, Mary Shelley e altri vampiri’ del giornalista e scrittore Mario Bernardi Guardi (21 agosto).I CONDUTTORINella rosa dei conduttori del Caffè de La Versiliana 2022 tornano Massimiliano Lenzi, giornalista, autore televisivo e scrittore, che tutti i giovedì proporrà la rubrica ‘Non solo chiacchiere’ dove intervisterà personaggi del mondo della politica e del giornalismo; il giornalista e autore David De Filippi che presenterà libri e autori di vario genere, dall’attualità alla cucina, dalla salute alla cronaca nera; Fabrizio Diolaiuti e Claudio Sottili, storici conduttori del Caffè de La Versiliana.Tra i conduttori ricordiamo anche i direttori de Il Tirreno Luciano Tancredi e de La Nazione Agnese Pini, il direttore del TG2 Gennaro Sangiuliano, Elena Torre giornalista de Il Tirreno, la giornalista Francesca Navari de La Nazione, Federico Conti, giornalista e conduttore, Marco Carrara, Marco Ferri, Aldo Grandi, Alessandro e Massimiliano Montefameglio, Stefano Cecchi, Paolo Bolpagni.IL CAFFE' DE LA VERSILIANA IN TVAnche per questa edizione 2022, il Caffè de La Versiliana sarà un appuntamento televisivo, seguitissimo come sempre dal pubblico di tutto lo stivale.Oltre ad aver rinnovato la collaborazione con Noi Tv, che trasmetterà tutti gli incontri sul proprio canale 12 e anche in streaming, il Caffè de La Versiliana sarà trasmesso anche su Umbria Tv, Tv Parma, Toscana Tv e Tele Etruria.Tutti gli incontri saranno anche trasmessi in streaming sul canale Youtube “Versiliana Festival” e sulle pagine Facebook della Versiliana e del Comune di Pietrasanta.Tutti gli incontri sono a ingresso libero.

Inizio ore 18.30. Info www.versilianafestival.it