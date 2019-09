Caceres: "Con l'Atalanta vogliamo i 3 punti". Festa a Villa Vittoria

Boateng, Guagni e Ribery (ph. da Violachannel)

L'ex juventino carica la squadra: "Non basta giocare bene". Oltre mille ospiti al Welcome Party. Donne: Fiorentina-Roma spostato a domenica alle 12.30 su SkySport

"Sono contento di essere a Firenze, città magnifica e ambiente sempre vicino alla squadra. Sono un jolly e questo mi ha aiutato nella carriera. Sono stato tanto tempo alla Juve, spero di stare tanto tempo anche qua, sarebbe importante per la mia famiglia". Parole di Martin Caceres, difensore uruguaiano da poco alla Fiorentina. "Stiamo giocando bene - ha proseguito il sudamericano - mancano solo i tre punti e vogliamo farli con l'Atalanta, Sono rimasto colpito da Chiesa, Sottil e Castrovilli. Federico è un ragazzo buonissimo, tranquillo e umile", ha sottolineato l'ex bianconero.

Intanto ieri sera c'erano oltre mille ospiti a Villa Vittoria per il "Welcome Party", una serata speciale dedicata al mondo viola con le prime squadre maschili e femminili, sponsor e partner. Un modo importante per "fare gruppo", nel segno preciso della filosofia inaugurata da Rocco Commisso.

Per quanto riguarda le donne, il match Fiorentina Women’s FC - AS Roma valido per la 2° giornata di Serie A Femminile, in programma originariamente sabato 21 settembre ore 15.00, è posticipato a domenica 22 Settembre 2019 (Stadio “Bozzi”) e sarà trasmessa in diretta SKY Sport alle ore 12.30.