Un viaggio nella storia che affonda le sue radici nell’America precolombiana e continua nel Vecchio Continente, dove il cacao, superata la diffidenza iniziale, si affermò come bevanda, farmaco, alimento del gusto e del piacere.

E’ stata presentata presso il Museo della Fondazione Scienza e Tecnica di Firenze, la mostra CACAO tra Cielo e Terra. All’incontro erano presenti Donatella Lippi e Stefano Caramelli, rispettivamente Presidente e Direttore della Fondazione Scienza e Tecnica, Massimo Vincenzini, Presidente dell’Accademia dei Georgofili e Fabio Firenzuoli, Responsabile Centro di ricerca e innovazione in Fitoterapia, AOU Careggi Firenze.

Il percorso espositivo è un viaggio nella storia che affonda le sue radici nell’ America precolombiana e continua nel Vecchio Continente, dove il cacao, superata la diffidenza iniziale, si affermò come bevanda, farmaco, alimento del gusto e del piacere. Successivamente demonizzato, è stato recentemente riabilitato dalla ricerca biomedica, come dimostra il Congresso Cacao & cioccolato, dolcezze per la salute che si terrà a Firenze il prossimo 14 dicembre.

La mostra prosegue in una sorta di percorso di approfondimento sul cacao e sul cioccolato iniziato dall’Accademia dei Georgofili nel 2018. Ai pannelli didascalici offerti dall’Accademia, vengono ad aggiungersi reperti, strumenti e volumi del Museo della Fondazione Scienza e Tecnica, oggetti di collezionisti privati e un programma di eventi inediti.

Per la Presidente della Fondazione Scienza e Tecnica Donatella Lippi: “Le collezioni della Fondazione Scienza e Tecnica e le potenzialità del suo Museo non cessano di stupire, proponendo sempre nuovi percorsi, all'insegna dell’interdisciplinarietà, riuscendo a far dialogare mondi diversi e proponendo, quindi, la Fondazione come vero e proprio centro formativo, soprattutto per le giovani generazioni."

La mostra sarà seguita da un ricco programma, sviluppato in attività tematiche per il pubblico, attraverso laboratori, conferenze e lezioni di Silvia Giomi in Planetario.

Tra gli eventi, alle curatrici Laura Faustini e Stefania Lotti “preme ricordare quelli legati al planetario, il cui tema principale è stato individuato nell'Archeoastronomia delle popolazioni precolombiane, e la conferenza di Giovanna Zipoli, esperta di alimentazione antica in Italia, nel bacino del Mediterraneo e in Europa”.

È prevista la partecipazione di alcuni celebri Maestri cioccolatieri, tra cui Mirco Della Vecchia che, con una degustazione dei suoi prodotti, darà inizio a questa serie d’incontri il giorno della presentazione.

Sabato 30 novembre  18.00 - 19.00 Planetario: L’Archeoastronomia dei Maya, il popolo del cacao

Domenica 22 dicembre  18.00 - 19.00 Planetario: L’Archeoastronomia dei Maya, il popolo del cacao • Lunedì 6 gennaio  15.30 - 16.30 Planetario: Stelle di cioccolato  17.00 - 18.00 Le star della cioccolata: incontro con un Maestro cioccolatiere  18.00 - 19.00 Planetario: L’Archeoastronomia dei Maya, il popolo del cacao

Venerdì 14 febbraio  19,30 - 20.30 Le star della cioccolata: incontro con un Maestro cioccolatiere  20.30 - 21.30 Planetario: L’Archeoastronomia dei Maya, il popolo del cacao

Domenica 16 febbraio  15.30 - 16.30 Planetario: Stelle di cioccolato.  16.45 - 17.45 Laboratorio: Fabbrichiamo le chicchere!

Venerdì 13 marzo  16.00 - 17.00 Giovanna Zipoli: Un’esperienza sensoriale: la cioccolata in chicchera A seguire: degustazione a tema

Domenica 22 marzo  15.30 - 16.30 Planetario: Stelle di cioccolato  17.00 - 18.00 Planetario: L’Archeoastronomia dei Maya, il popolo del cacao

Lunedì 13 aprile  16.00 - 17.00 Planetario: Stelle di cioccolato A seguire: degustazione a tema  18.00 - 19.00 Planetario: L’Archeoastronomia dei Maya, il popolo del cacao

Orario Mostra: da lunedì a venerdì 10.00 - 14.00; sabato e domenica 10.00 - 17.00

Per info e prenotazioni: +39 055 2343723; iscrizioni@fstfirenze.it