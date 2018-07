Bus fermo in Autostrada, Polstrada e Tramvia salvano la gita

Protagonisti 50 liceali tedeschi ed i loro accompagnatori, giunti in Toscana per una breve vacanza

I ragazzi, che vicino Dortmund frequentano il classico, erano partiti da Montecatini dove avevano pernottato ma il motore del pullman si è spento proprio al casello di Firenze Sud, mentre l’autista stava pagando il pedaggio. A bordo tutti si sono spaventati perché l’aria condizionata era saltata, faceva molto caldo e gli automobilisti, che erano in coda fermi dietro, suonavano il clacson all’impazzata. In pochi minuti è giunta una pattuglia della sottosezione di Firenze Nord, che ha verificato un guasto al radiatore del bus.



Con molta cautela i poliziotti e l’autista sono riusciti a spostare il mezzo sul lato destro del casello, in modo da evitare inutili rischi ai ragazzi, che nel frattempo si erano tranquillizzati. Sul posto anche un meccanico ha constatato che l’avaria non poteva essere riparata e l’autista, a quel punto, ha riferito alla pattuglia che la gita era saltata, poiché occorreva attendere l’arrivo dalla Germania di un bus di riserva.

I ragazzi erano molto dispiaciuti di saltare la visita a Firenze ma i poliziotti hanno avuto un’idea per salvare la gita. La polstrada si è data da fare per cercare un pullman vuoto sull’A/1 e dirottarlo a Firenze sud. Il bus è stato trovato presso l’area di servizio Bisenzio ovest e l’autista, presa a cuore la situazione, è subito arrivato con la stradale dai ragazzi. La comitiva è salita a bordo per andare a Villa Costanza e, dopo, prendere la tramvia per il centro. In questo modo i giovani hanno potuto visitare Ponte Vecchio, il David e il Giardino di Boboli.