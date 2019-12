"Buoni pasto, SPC a disposizione per risolvere la situazione"

Palagi: "Troviamo insieme una soluzione. Almeno qualche volta, un po' di saggezza..."

"Buoni pasto: la situazione si fa sempre più pesante per le dipendenti e i dipendenti comunali". Così il consigliere Dmitrij Palagi (Sinistra Progetto Comune) che prosegue: "Ci risulta che tra le decine di nuovi esercenti convenzionati, almeno segnalati all'Amministrazione dal gestore Repas, alcuni non sappiano nemmeno dell'esistenza di tale azienda, mentre almeno uno sarebbe chiuso. Bene che il governo locale voglia accelerare sui buoni pasto elettronici, come avevamo asupicato insieme al sindacato di base. Abbiamo depositato da qualche giorno una mozione che va in questo senso. Siamo a disposizione per risolvere il problema, che riguarda un diritto di lavoratrici e lavoratori, fondamentali per il funzionamento stesso del nostro Comune. Rilevata la situazione davvero problematica, per fortuna riconosciuta anche dall'Assessore, troviamo insieme una soluzione. Almeno qualche volta - conclude Palagi -, un po' di saggezza...".