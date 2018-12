Buon cinquantesimo, Led Zeppelin!

Fotogallery Alessandro Rella - PhotoPress.it

I Norge festeggiano la formazione del mitico gruppo rock nel 1968 con uno show adrenalinico al Glue di Firenze

It's been a long time since I rock and rolled…. Beh, non lo posso dire più. Perché al concerto dei Norge al Glue, sabato scorso 24 novembre, il rock mi è stato iniettato in vena, come a tutti i partecipanti, attraverso questo evento senza compromessi.

I Norge, la storica tribute band dei Led Zeppelin, tutta toscana, ci ha regalato una scaletta di pezzi davvero imprevedibile, con i brani più noti e famosi, ovviamente Stairway to heaven, ma anche più particolari, meno conosciuti al grande pubblico (certamente non ai fan più innamorati), rivisitati in chiave squisitamente personale, come per esempio nel medley in mezzo a Whola lotta love.

Ve li siete persi? Un altro concerto in zona a breve, dove i Norge preannunciano grandi sorprese e ospiti speciali on stage: il 20 dicembre a Santomato Live (Pistoia). Jacopo Meille (voce), Francesco Bottai (chitarra), Luca Raddi (tastiere, armonica e cori), James henry Downes (basso) e Alex Raimondi (batteria) ci aspettano!

