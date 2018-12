I Norge sul palco del Glue di Firenze sabato 24 novembre

Norge - Led Zeppelin tribute band

La nota tribute band in concerto in occasione dei 50 anni dalla fondazione dei Led Zeppelin

#FirenzeUnderCover

Al Glue di Firenze una serata speciale in occasione del cinquantesimo anniversario della fondazione dei Led Zeppelin. Sabato 24 novembre sul palco i Norge, il gruppo che ha il merito di far rivivere dal vivo la musica di una delle band più virtuose, potenti, sensuali e originali della storia del rock.

Francesco Bottai, Alex Raimondi, Jacopo Meille, Luca Raddi e James Henry Downes sono musicisti che si mettono in gioco proponendo le canzoni che hanno reso immortale il mito degli Zeppelin, lasciandosi andare anche a infuocate improvvisazioni nel più puro stile seventies. Ogni sera, accanto ai classici quali Black Dog, Heartbreaker, Since I’ve Been Loving You, Stairway To Heaven e Whole Lotta Love, i Norge attingono dal repertorio di Page, Plant, Jones e Bonham portando alla luce altre pietre miliari della discografia della band che continua ad essere incredibilmente attuale, rendendo così ciascun concerto un evento unico ed irripetibile.

Il Glue è viale Manfredo Fanti 20, Firenze. Informazioni tel. 055.600845