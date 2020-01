"Bufera parcheggi, il sindaco venga a rispondere lunedì in Consiglio"

Free Parking – SAS & Co. a Firenze, la richiesta di SPC: “La Giunta ha rifiutato di aggiornarci in aula, relegandoci come consigliere e consiglieri a leggere la Rete Civica per avere informazioni. Nel frattempo, grazie alla Polizia Municipale, il cui impegno ha almeno in parte compensato l'imbarazzante immagine fornita dalle istituzioni in questo caso". Marcheschi (FdI): "Pene severe". Armentano e Dardano: "Basta con la facile demagogia, c'è un'inchiesta in corso"

“Abbiamo letto sulla stampa di oggi di come sia interessato dalle indagini anche un dipendente dell'ufficio del Sindaco, assunto con un rapporto, di fatto, fiduciario da parte del “primo cittadino”. La persona purtroppo non è nuova a questo tipo di vicende e ci risulterebbe far parte della task force sullo stadio (ance se su questo un'interrogazione rimane sospesa e anche ieri in Consiglio non abbiamo ricevuto risposta). Non solo; ieri – aggiungono i consiglieri di Sinistra Progetto Comune Antonella Bundu e Dmitrij Palagi – la Giunta ha rifiutato di aggiornarci in aula, relegandoci come consigliere e consiglieri a leggere la Rete Civica per avere informazioni, ma la stessa nota ha omesso il coinvolgimento nelle indagini delle stanze di Palazzo Vecchio. Lunedì pretendiamo che il Sindaco venga in aula, a rispondere a queste domande: perché ieri ha taciuto su questo aspetto della vicenda, che intenzioni ha rispetto al dipendente assunto su sua richiesta, se la persona rimarrà nella task force sullo stadio.

Si devono dare inoltre spiegazioni su SAS e su come sia stato possibile che nessuno sapesse, o nessuno denunciasse. Nel frattempo – concludono i consiglieri di sinistra Progetto Comune – ringraziamo la Polizia Municipale, il cui impegno ha almeno in parte compensato l'imbarazzante immagine fornita dalle istituzioni in questo caso”.

Sul caso interviene Paolo Marcheschi, consigliere regionale di Fratelli d'Italia: “La Sas e la Firenze parcheggi sono ormai diventate degli stipendifici, devono essere urgentemente riformate. Così come operano attualmente non hanno ragion d’essere. Nessuno controlla nessuno a vantaggio dell’illegalità. Basta con gli enti inutili che servono soltanto a collocare amici di partito. La Firenze parcheggi dal 2007 non realizza più uno nuovo parcheggio, la Sas ha, negli anni, perso le proprie funzioni, e allora perché non vengono rilanciate con nuove funzioni? - dichiara Marcheschi, che è anche Capogruppo regionale - Un ripensamento che Nardella e la Sinistra non hanno voluto fare per scopi clientelari e che adesso, di fronte a questo enorme scandalo, non è più differibile. Inoltre chi, come dipendente pubblico ha la fortuna di avere un posto fisso e invece abusa del proprio ruolo, dovrebbe incorrere in pene severe”.

Nicola Armentano e Mimma Dardano, capogruppo Pd e capogruppo lista Nardella a Palazzo Vecchio, replicano alle opposizioni: “Parole che sanno di sciacallaggio politico quelle che arrivano dai banchi delle opposizioni. C’è un’inchiesta in corso di cui ancora non si conoscono tutti gli elementi, non è la politica a dover emettere giudizi. Basta quindi con la facile demagogia, le opposizioni evitino di sparare sentenze. Noi tutti, maggioranza e amministrazione, siamo i primi a volere che venga fatta piena luce sulla vicenda e siamo pronti a condannare ogni forma di illegalità. E per questo siamo orgogliosi del grande lavoro svolto dalla Polizia Municipale che ringraziamo per l’impegno messo in campo, risultato determinante nel risolvere un problema di abusivismo grave e riportare la legalità. La Giunta ha già dimostrato fermezza nell'affrontare questa situazione e la porterà avanti”.