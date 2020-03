Brandini: l’auto ai tempi del Coronavirus si compra on line

Il Gruppo fiorentino lancia la video-chiamata per acquistare l'auto senza andare in concessionaria

Chiudiamo le sedi, restiamo aperti on line. Un messaggio semplice, ma d’impatto quello lanciato dal Gruppo Brandini.

In condivisione con le nuove norme volte a contrastare la diffusione del Covid-19 il dealer presente su tutta la Toscana, con 16 sedi nelle province di Firenze, Pistoia e Grosseto, chiude le porte dei propri showroom ma implementa i servizi multimediali per essere presente per i propri clienti.

In videochiamata su WhatsApp, in chat, al telefono. Sono molteplici le soluzioni per contattare le concessionarie del Gruppo, così come molteplici sono i servizi a cui si può accedere: è possibile avere un preventivo personalizzato per ognuno dei brand rappresentati (BMW, Mini, Peugeot, Citroen, DS, Opel, Nissan, Hyundai, Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, Abarth), per le vetture usate e km0, far valutare la propria vettura, ricevere informazioni sulle promozioni speciali in corso e più in generale a tutti i servizi di mobilità che l’azienda offre.

“Crediamo che sia fondamentale in un periodo così delicato per il Paese, dare un segnale di presenza per il nostro territorio. La salute di collaboratori e clienti è la nostra priorità e per questo le sedi resteranno chiuse fintanto sarà opportuno, ma non ci fermiamo per continuare ad offrire i nostri servizi a tutti coloro che ne hanno bisogno. Inoltre, continuiamo a garantire l’assistenza attraverso le nostre officine per la gestione delle emergenze dei pubblici operatori e degli organi statali, come ci sembra giusto fare in questo momento di emergenza nazionale” – Dichiarazione di Giovanni Brandini (Amministratore Delegato Gruppo Brandini).

Già nei giorni scorsi, infatti, per limitare gli spostamenti degli utenti, il Gruppo Brandini aveva lanciato un nuovo servizio di videoconsulenza, per poter vedere e scegliere la vettura direttamente dalla casa propria. Tramite una videochiamata su WhatsApp, comodamente da casa o da qualsiasi altro posto, con pc, smartphone o tablet, i clienti verranno accompagnati nella scelta della vettura da un consulente, potendo visionare in tempo reale ogni dettaglio dell’auto, dagli interni alla carrozzeria, fino agli equipaggiamenti, potendo anche avviare la trattativa e perfezionare le formule d’acquisto.

Per maggiori informazioni è possibile collegarsi al sito www.brandini.it o contattare su WhatsApp il seguente numero 366 776 5018.