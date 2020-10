Botticelli a Grosseto, è la prima volta

ph FB Vivarelli Colonna sindaco

Il "Tondo Luzzetti" fino al 10 gennaio al Polo culturale Le Clarisse. Ne dà notizia il sindaco Vivarelli Colonna



Il "Tondo Luzzetti" di Sandro Botticelli, l'autore della Primavera degli Uffizi, è esposto al Polo Culturale Le Clarisse di Grosseto fino al 10 gennaio.

Ne dà notizia su Facebook il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna con queste parole: "Grazie alla Settimana della Bellezza organizzata dalla Diocesi e alla generosità del collezionista Gianfranco Luzzetti, per la prima volta in Maremma è esposta un'opera di Botticelli. È lo splendido “Tondo Luzzetti” che raffigura una Madonna con Bambino, san Giovannino e l’arcangelo Gabriele. Aveva lasciato l'Italia nel 1898, è stato riportato nel nostro Paese proprio da Luzzetti e dal 1985 non è esposto al pubblico: lo chiedono i musei di tutto il mondo, adesso è a Grosseto. Fino al 10 gennaio sarà al Polo culturale Le Clarisse: un'esposizione da non perdere, che vi invito a visitare. Quanta bellezza in un'opera d'arte!".