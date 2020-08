Botta in piazza D'Azeglio, auto contro bus: le foto

Scontro stamani poco prima delle 10 all'incrocio tra via Niccolini e via Carducci

FOTOGRAFIE. Incidente stamani poco prima delle 10 in piazza D'Azeglio all'incrocio tra via Carducci e via Niccolini. Un'auto di grossa cilindrata proveniente da via Carducci si è violentemente scontrata con un autobus di linea Ataf che proveniva dalla parte di via della Colonna. La botta, molto forte, è stata sentita in tutta la zona.

Sono ben presto intervenuti la Polizia Municipale di Firenze con varie pattuglie, la Misericordia di Firenze e anche alcuni militari paracadutisti di servizio nella zona.

Come si vede dalle foto, lo scontro è stato notevole, la parte anteriore del bus è praticamente distrutta e anche la macchina ha subìto danni notevoli.

Dalle prime indicazioni pare che non ci siano feriti particolarmente gravi né tra i passeggeri della macchina né tra quelli del bus.

La dinamica è al vaglio della Polizia municipale.