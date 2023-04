ll 22-23-24 Aprile, Scandicci torna ad ospitare il Wine Festival “Borgo DiVino”. La location è confermata al Centro Rogers, in Piazza della Resistenza, che riaprirà le sue porte alle 90 aziende presenti.

Il Wine festival Borgo DiVino raddoppia così le aziende presenti rispetto alla sua prima edizione scandiccese riproponendo un format che si è dimostrato molto apprezzato.

Tre giorni dedicati alla cultura del vino, nel corso dei quali il pubblico potrà conoscere da vicino 90 aziende vitivinicole da tutta Italia (con qualche sorpresa d’Oltralpe), degustare più di 350 vini, partecipare a masterclass tematiche oltre a trovare un Wine Shop esclusivo per poter comprare tutti i prodotti in degustazione a prezzi di cantina.

L’idea alla base di “Borgo Divino” è infatti quella di dare un’esperienza a 360° per tutti gli amanti del vino, cercando di aprire una finestra sul “mondo enologico” grazie anche a seminari, momenti di incontro con le aziende e degustazioni guidate.

Ad ospitare Borgo DiVino a Scandicci sarà anche quest’anno il Centro Rogers di Piazza della Resistenza, proprio accanto al Palazzo comunale, nell’area che notoriamente ospita le manifestazioni più importanti del Comune di Scandicci. Un maestoso palazzo moderno, costruito nel 2013, caratterizzato per tutta la sua lunghezza da una tettoia che sovrasta una terrazza leggera in vetro e alluminio, proprio a due passi dalla fermata “Resistenza” della Linea 1 della Tramvia fiorentina.

Cantine, aziende agricole, operatori del settore, associazioni ed Enti che fanno parte di uno dei settori trainanti dell’economia e dell’export italiano, e toscano in particolare, saranno così i veri protagonisti di questa 3 giorni, oltre al numeroso pubblico atteso che già lo scorso anno rispose con entusiasmo.

L’ingresso alla manifestazione, comprensivo delle degustazioni a tutti i desk dei produttori, avrà un biglietto di 20 euro (ingresso ridotto di 16 Euro per soci FISAR Firenze, Banco Fiorentino - Mugello Impruneta Signa, Officina Cu.Bo). Ingresso che dà diritto alla degustazione di tutti i vini presenti al Festival + un bicchiere VDGlass per la degustazione (che rimarrà al visitatore), il porta-bicchiere personalizzato della manifestazione, una penna ed un libretto per gli appunti sui vini degustati.

Borgo DiVino a Scandicci è organizzato da Officina Cu.Bo e Periscopio Comunicazione con il patrocinio del Comune di Scandicci, del Consiglio Regionale della Toscana, della Città Metropolitana di Firenze, oltre alla collaborazione di Fisar Firenze, Confesercenti e Confcommercio Firenze, GoWine, SIBE e Le Donne della Vite. Partner tecnici, VDGlass , Acqua San Felice e Wine Pills.