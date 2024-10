Borgo DiVino torna al Golf Club Poggio dei Medici

Torna nel fine settimana del 26 e 27 Ottobre il wine festival “Borgo DiVino”, appuntamento divenuto ormai fisso per tutti gli amanti del vino e del buon bere. Dopo il successo dello scorso anno anche in questo 2024 l’edizione mugellana di BdV sarà ospitata dal Golf Club Poggio dei Medici a Scarperia e San Piero, la splendida struttura immersa nelle colline mugellane, già location apprezzatissima da operatori e pubblico nel 2023.

I NUMERI DI QUESTA EDIZIONE

Attese anche quest'anno oltre 100 aziende vinicole provenienti da tutta Italia, con qualche bella sorpresa estera, per un totale di oltre 400 etichette, tutte in degustazione per il pubblico che potrà accedere al Wine festival con un biglietto di ingresso di 20 euro (ridotto 17 euro per soci Banco Fiorentino, Off.Cu.Bo., Fisar, GoWine, Scuola Europea Sommelier) che include oltre alla degustazione di tutti i vini presenti,un bicchiere VDGlass che rimarrà al visitatore, il porta-bicchiere personalizzato della manifestazione, una penna ed un libretto per gli appunti sugli assaggi. L'ingresso alla manifestazione sarà per entrambi i giorni dalle 10 alle 19.

LA LOCATION

Ad ospitare Borgo DiVino sarà come detto anche quest’anno il Golf Club Poggio dei Medici, situato a pochi minuti dai centri di Scarperia, San Piero a Sieve e Borgo San Lorenzo. Il complesso è composto da un resort ristrutturato in tipico stile toscano e un campo di gara di altissimo livello oltre ad una accogliente Club House tra le colline verdi del Mugello.

WINE SHOP

Il wine festival, come ormai da tradizione, anche quest'anno darà la possibilità di acquistare i vini in degustazione grazie al wine-shop interno. Una vera e propria enoteca che permetterà di portarsi a casa i vini precedentemente assaggiati a prezzo di cantina.

SPAZIO RISTORAZIONE

Il Golf Club Poggio dei Medici si trasformerà così per due giorni nel centro dell’enologia del territorio e non solo, con numerose proposte in grado di soddisfare tutti i palati, con degustazioni guidate e masterclass che completeranno la proposta per gli amanti del vino. Per godersi a pieno l’esperienza non mancherà all’interno del festival uno spazio di ristorazione, dedicato alle eccellenze enogastronomiche mugellane, a disposizione di tutti i partecipanti e gli operatori presenti.

NAVETTA

Anche in questa edizione 2024 sarà attivo un servizio di navetta gratuito per raggiungere il Golf Club Poggio dei Medici. Partenza e fermate alle stazioni ferroviarie di Borgo San Lorenzo e San Piero a Sieve e quest’anno la novità della fermata in più al parcheggio "Il Borgonuovo” in Via Ilaria Alpi, Loc. Pianvallico. Il servizio sarà effettuato con un Bus 26 posti, non è prenotabile e sarà in funzione per tutta la durata del Festival per entrambi i giorni.

Arriva così alla sua ottava edizione mugellana Borgo DiVino, un evento nato dalla collaborazione tra la Periscopio Comunicazione, l’Associazione Officina Cultura Borgo e Vigo service, ed organizzato con i patrocini del Comune di Scarperia e San Piero,dell'Unione dei Comuni del Mugello, del Consiglio Regionale della Toscana e della Città Metropolitana di Firenze. Un evento che riesce a rinnovarsi ogni anno anche grazie alla collaborazione con FISAR Firenze, Confesercenti, Confcommercio, SDH food and beverage, Avis e GoWine e con il contributo di Banco Fiorentino, Bagni Assicurazioni e leasing e Enoevolution srl, oltre alla partecipazione di partners tecnici d’eccezione come VD-Glass e Acqua San Felice.