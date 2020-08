"Borgo da scoprire", terzo appuntamento il 30 agosto

Prevista l’escursione “Dalla terra alle terre: ambienti naturali e culturali e le loro infinite contaminazioni”

Terza escursione per “Borgo da Scoprire”, il pacchetto di escursioni trekking organizzate dalla Pro Loco di Borgo San Lorenzo con la collaborazione dell’associazione “Terra&trekking”.

Domenica 30 agosto, nell’ambito della terza edizione di Fabrica32, è prevista l’escursione “Dalla terra alle terre: ambienti naturali e culturali e le loro infinite contaminazioni”.

La guida ambientale Elena Beleffi condurrà i partecipanti attraverso un itinerario originale, sopra il cielo, sotto la terra, e in mezzo l’uomo. Ispirato all’argilla come materiale creativo, semplice da lavorare, fragile e nello stesso tempo capace di durare dei secoli: anche nel Mugello, ricco di presenze argillose, l’uomo ne ha fatto buon uso. E il territorio di Borgo San Lorenzo è ricco di testimonianze, dalla qualità artistica delle Fornaci Chini a quelle, ormai scomparse, Brunori. L’escursione, con un percorso ad anello condurrà gli escursionisti passo dopo passo a scoprire il dialogo suggestivo tra l’ambiente e l’interpretazione artistica degli elementi naturalistici, la storia geologica di un paesaggio in continua trasformazione e l’identità di un territorio che si racconta nel legame antico tra uomo e terra.

Il ritrovo è previsto per le 8.30 presso la sede della Pro Loco di Borgo San Lorenzo in piazza Dante 59. La durata dell’escursione è di circa 3 ore e mezzo, soste incluse. Il livello di difficoltà E con strade sterrate, sentieri e brevi tratti asfaltati con un dislivello cumulato +/-150, lunghezza circa 7 km. Gli animali domestici sono ammessi all’escursione, a condizione che siano provvisti il guinzaglio. La guida escursionistica si riserva di modificare o annullare l’escursione nel caso si presentassero situazioni che richiedono un cambio di programma.

Per info e iscrizioni si può chiamare Elena Beleffi al numero 3391072265 o scrivere a prolocobsl@gmail.com

Nell’intera giornata, sempre in piazza Dante, si svolgerà la mostra mercato di #oraincasadomaniinpiazza by Fabrica32, un’originale esposizione di tutto quanto di creativo è stato realizzato durante la quarantena.

“Ripartiamo dalla natura e dal nostro territorio – spiegano Presidente e consiglieri della Pro Loco di Borgo San Lorenzo – con questo bel progetto che nelle due precedenti uscite ha visto un bel successo di partecipazione e per il quale ringraziamo Elena e Andrea per l’entusiasmo e la passione che ci mettono”.

Un’occasione unica per approfondire la conoscenza del nostro territorio a contatto con la natura e nel pieno rispetto della normativa anticovid.

Tutti gli aggiornamenti su www.prolocoborgosanlorenzo.it e sulla pagina facebook.