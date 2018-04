Nuove tribune per 3.000 posti

Cresce l'attesa per il Gran Premio d'Italia 2018 di motociclismo in programma nel weekend 1-3 giugno e le tribune al Circuito del Mugello sono praticamente esaurite. Per questo ci saranno 3.000 nuovi posti a disposizione degli appassionati.

Ricordiamo anche che domenica 15 aprile termina la prevendita iniziata il 14 dicembre scorso.