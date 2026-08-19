Bonus trasporti a Firenze e Bagno a Ripoli

Ogni mattina la storia si ripete: lo stress del traffico cittadino si somma ai rincari del costo della vita, rendendo lo spostamento quotidiano un peso economico e psicologico. Per il biennio 2026/2027, grazie al ritorno di "Ti Porta Firenze" e al rinnovato eco-bonus di Bagno a Ripoli, muoversi nell'area metropolitana utilizzando i mezzi di Autolinee Toscane si conferma vantaggioso e consentirà di viaggiare su bus, tramvia e treni cittadini pagando meno di quanto spendereste per una colazione al bar.
L'iniziativa "Ti Porta Firenze" -riservata esclusivamente ai residenti nel Comune di Firenze- è un'offerta economica che ha previsto tre categorie d'accesso, con pagamenti suddivisi in quattro tranches trimestrali (ad esempio, versando solo 15 euro ogni tre mesi per le fasce più economiche):
- Studenti e Nuovi Abbonati: Chi si approccia per la prima volta al mezzo pubblico o non è un utente storico paga solo 5 euro al mese (con ISEE sotto i 36 mila euro) o 10 euro al mese (sopra i 36 mila euro).
- Abbonati Storici: Per chi è già fedele al servizio, il riconoscimento è importante ma con costi leggermente diversi: 10 euro al mese (ISEE sotto i 36 mila euro) o 20 euro al mese (ISEE sopra i 3 6mila euro).
Questa struttura tariffaria non è solo un risparmio, ma uno strumento di fidelizzazione. Ridurre il costo mensile a quello di un caffè settimanale serve a eliminare l'alibi dell'auto privata, dimostrando che il trasporto pubblico è la scelta più logica dal punto di vista finanziario.
Approfondimenti
"Investire nel trasporto pubblico significa investire nella qualità della vita della nostra città. Le scelte che si fanno ogni giorno contribuiscono a disegnare la Firenze di domani, con un trasporto pubblico sempre più forte, capace di essere una vera alternativa all'auto e uno strumento di maggiore libertà e qualità della vita," ha dichiarato la sindaca Sara Funaro.
Il Bonus non è un regalo a fondo perduto, ma un patto tra amministrazione e cittadino. Per mantenere l'agevolazione nei trimestri successivi al primo, è necessario dimostrare di utilizzare effettivamente il servizio. Il meccanismo, gestito tramite l'App Infomobilità Firenze, prevede una soglia minima di utilizzo: una media di 25 corse a trimestre.
Questo approccio trasforma l'utente da fruitore passivo a protagonista attivo della mobilità urbana. Grazie alla tecnologia del QR code presente sui mezzi di Autolinee Toscane, la convalida tramite smartphone è istantanea. Il sistema garantisce che i fondi pubblici, oltre 2,75 milioni di euro, siano destinati a chi contribuisce realmente a decongestionare le strade.
La strategia di mobilità sostenibile coinvolge anche i residenti del Comune di Bagno a Ripoli. Qui l'iniziativa segue un modello differente ma complementare: il cash back. I cittadini che acquistano un abbonamento annuale tra il 5 agosto e il 31 dicembre 2026 possono richiedere un rimborso posticipato:
- 100 euro per gli studenti (valido anche per gli abbonamenti extra-urbani da 10 mesi).
- 50 euro per i pendolari "ordinari".
Mentre Firenze abbatte il costo alla base, Bagno a Ripoli premia la scelta virtuosa con un ristoro economico che incentiva l'uso del bus per ridurre le emissioni inquinanti. Secondo il sindaco Francesco Pignotti e l’assessore Francesco Conti: "Il bonus da solo non basta a radicare una cultura del trasporto pubblico. Serve un servizio puntuale, efficiente e affidabile. L’arrivo della tramvia dovrà segnare una svolta, con la ridefinizione delle linee e il potenziamento dei collegamenti."
Una novità è l'estensione del bonus agli studenti delle scuole secondarie di primo grado (le medie), coinvolgendo i ragazzi dagli 11 anni compiuti. Educare alla sostenibilità sin dal primo momento di autonomia scolastica è la chiave per le generazioni future. Ecco il riepilogo per la categoria Studenti a Firenze:
- Target: Nati tra il 01/01/2008 e il 23/08/2015.
- Requisito: Iscrizione a scuole secondarie di primo o secondo grado.
- Costi: 5€/mese (ISEE < 36k) o 10€/mese (ISEE > 36k).
- Nota importante: I bambini sotto gli 11 anni viaggiano già gratuitamente, ma solo se accompagnati da un adulto pagante.
Dimenticate le code e la burocrazia cartacea. L'accesso ai bonus è interamente digitale e richiede obbligatoriamente l'identità digitale (SPID, CIE o CNS). Segnatevi queste date sul calendario per non perdere l'opportunità:
- Firenze: Le adesioni su App IF iniziano il 25 agosto. La richiesta per la prima tranche deve essere completata entro il 12 novembre.
- Bagno a Ripoli: Le domande possono essere presentate online sul sito del Comune dal 1° settembre.
Questa transizione digitale permette un controllo immediato dei requisiti di residenza e un monitoraggio trasparente dei viaggi effettuati, facilitando la vita alle famiglie.
Con un investimento di oltre 2,75 milioni di euro solo nel capoluogo, Firenze e l'area metropolitana lanciano un segnale chiaro. La crescita esponenziale degli utenti (un +140% tra i 20 e i 35 anni registrato nell'ultimo anno) conferma che la convenienza è il miglior motore del cambiamento. L'imminente potenziamento della rete tramviaria completerà questo quadro, rendendo l'auto sempre più un accessorio superfluo.