Bonus trasporti a Firenze e Bagno a Ripoli

Ogni mattina la storia si ripete: lo stress del traffico cittadino si somma ai rincari del costo della vita, rendendo lo spostamento quotidiano un peso economico e psicologico. Per il biennio 2026/2027, grazie al ritorno di "Ti Porta Firenze" e al rinnovato eco-bonus di Bagno a Ripoli, muoversi nell'area metropolitana utilizzando i mezzi di Autolinee Toscane si conferma vantaggioso e consentirà di viaggiare su bus, tramvia e treni cittadini pagando meno di quanto spendereste per una colazione al bar.

L'iniziativa "Ti Porta Firenze" -riservata esclusivamente ai residenti nel Comune di Firenze- è un'offerta economica che ha previsto tre categorie d'accesso, con pagamenti suddivisi in quattro tranches trimestrali (ad esempio, versando solo 15 euro ogni tre mesi per le fasce più economiche):

Studenti e Nuovi Abbonati : Chi si approccia per la prima volta al mezzo pubblico o non è un utente storico paga solo 5 euro al mese (con ISEE sotto i 36 mila euro) o 10 euro al mese (sopra i 36 mila euro).

Chi si approccia per la prima volta al mezzo pubblico o non è un utente storico paga solo 5 euro al mese (con ISEE sotto i 36 mila euro) o 10 euro al mese (sopra i 36 mila euro). Abbonati Storici: Per chi è già fedele al servizio, il riconoscimento è importante ma con costi leggermente diversi: 10 euro al mese (ISEE sotto i 36 mila euro) o 20 euro al mese (ISEE sopra i 3 6mila euro).

Questa struttura tariffaria non è solo un risparmio, ma uno strumento di fidelizzazione. Ridurre il costo mensile a quello di un caffè settimanale serve a eliminare l'alibi dell'auto privata, dimostrando che il trasporto pubblico è la scelta più logica dal punto di vista finanziario.

"Investire nel trasporto pubblico significa investire nella qualità della vita della nostra città. Le scelte che si fanno ogni giorno contribuiscono a disegnare la Firenze di domani, con un trasporto pubblico sempre più forte, capace di essere una vera alternativa all'auto e uno strumento di maggiore libertà e qualità della vita," ha dichiarato la sindaca Sara Funaro.

Il Bonus non è un regalo a fondo perduto, ma un patto tra amministrazione e cittadino. Per mantenere l'agevolazione nei trimestri successivi al primo, è necessario dimostrare di utilizzare effettivamente il servizio. Il meccanismo, gestito tramite l'App Infomobilità Firenze, prevede una soglia minima di utilizzo: una media di 25 corse a trimestre.

Questo approccio trasforma l'utente da fruitore passivo a protagonista attivo della mobilità urbana. Grazie alla tecnologia del QR code presente sui mezzi di Autolinee Toscane, la convalida tramite smartphone è istantanea. Il sistema garantisce che i fondi pubblici, oltre 2,75 milioni di euro, siano destinati a chi contribuisce realmente a decongestionare le strade.

La strategia di mobilità sostenibile coinvolge anche i residenti del Comune di Bagno a Ripoli. Qui l'iniziativa segue un modello differente ma complementare: il cash back. I cittadini che acquistano un abbonamento annuale tra il 5 agosto e il 31 dicembre 2026 possono richiedere un rimborso posticipato:

100 euro per gli studenti (valido anche per gli abbonamenti extra-urbani da 10 mesi).

50 euro per i pendolari "ordinari".

Mentre Firenze abbatte il costo alla base, Bagno a Ripoli premia la scelta virtuosa con un ristoro economico che incentiva l'uso del bus per ridurre le emissioni inquinanti. Secondo il sindaco Francesco Pignotti e l’assessore Francesco Conti: "Il bonus da solo non basta a radicare una cultura del trasporto pubblico. Serve un servizio puntuale, efficiente e affidabile. L’arrivo della tramvia dovrà segnare una svolta, con la ridefinizione delle linee e il potenziamento dei collegamenti."

Una novità è l'estensione del bonus agli studenti delle scuole secondarie di primo grado (le medie), coinvolgendo i ragazzi dagli 11 anni compiuti. Educare alla sostenibilità sin dal primo momento di autonomia scolastica è la chiave per le generazioni future. Ecco il riepilogo per la categoria Studenti a Firenze:

Target : Nati tra il 01/01/2008 e il 23/08/2015.

Nati tra il 01/01/2008 e il 23/08/2015. Requisito : Iscrizione a scuole secondarie di primo o secondo grado.

Iscrizione a scuole secondarie di primo o secondo grado. Costi : 5€/mese (ISEE < 36k) o 10€/mese (ISEE > 36k).

5€/mese (ISEE < 36k) o 10€/mese (ISEE > 36k). Nota importante: I bambini sotto gli 11 anni viaggiano già gratuitamente, ma solo se accompagnati da un adulto pagante.

Dimenticate le code e la burocrazia cartacea. L'accesso ai bonus è interamente digitale e richiede obbligatoriamente l'identità digitale (SPID, CIE o CNS). Segnatevi queste date sul calendario per non perdere l'opportunità:

Firenze: Le adesioni su App IF iniziano il 25 agosto. La richiesta per la prima tranche deve essere completata entro il 12 novembre.

Le adesioni su App IF iniziano il 25 agosto. La richiesta per la prima tranche deve essere completata entro il 12 novembre. Bagno a Ripoli: Le domande possono essere presentate online sul sito del Comune dal 1° settembre.

Questa transizione digitale permette un controllo immediato dei requisiti di residenza e un monitoraggio trasparente dei viaggi effettuati, facilitando la vita alle famiglie.

Con un investimento di oltre 2,75 milioni di euro solo nel capoluogo, Firenze e l'area metropolitana lanciano un segnale chiaro. La crescita esponenziale degli utenti (un +140% tra i 20 e i 35 anni registrato nell'ultimo anno) conferma che la convenienza è il miglior motore del cambiamento. L'imminente potenziamento della rete tramviaria completerà questo quadro, rendendo l'auto sempre più un accessorio superfluo.