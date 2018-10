Bolognese chiusa e traffico in tilt: si rompe un tubo ed altre criticità

Stamani è stata chiusa la viabilità dell'arteria stradale, tra via Trieste e vicolo San Marco Vecchio

Via Bolognese è stata chiusa poco dopo le 8 fra via Trieste e vicolo San Marco Vecchio a causa dello sprofondamento di un tratto di asfalto. La buca è stata originata dalla perdita di acqua in una tubazione di Publiacqua all’altezza del numero civico 106. La zona è stata messa in sicurezza dalla Polizia Municipale e dai tecnici dell’azienda e la strada è stata chiusa fino alle 10.45 circa quando è stata ripristinata la direttrice in ingresso città per i veicoli inferiori ai 35 quintali e di larghezza massima 2,20 metri. Intorno alle 11.30 è stato istituito il senso unico alternato con semaforo.

Publiacqua comunica che il guasto sta comportando mancanze d’acqua in zona via Bolognese, zona Poggetto, Trespiano, La Lastra e limitrofe.

La chiusura di via Bolognese ha comportato forti risentimenti alla circolazione cittadina della zona e ripercussioni fino a viale Don Minzoni e viale Lavagnini.

Ma la circolazione stamani ha dovuto fare i conti anche con altre criticità come un restringimento di carreggiata su Viadotto Marco Polo in ingresso città per la pulizia della carreggiata a seguito dell’incidente avvenuto ieri, e rallentamenti in ingresso città dalla direttrice viale Talenti-via di Soffiano.

La circolazione è tornata regolare a metà mattina. Sono state impiegate numerose pattuglie della Polizia Municipale sia su via Bolognese sia sulle viabilità della zona.



“La Giunta e Publiacqua chiariscano di chi sono le responsabilità della grave voragine che si è aperta oggi in Via Bolognese a seguito di una importante perdita nelle tubature e che ha causato disagi enormi ai residenti e alla viabilità” dichiarano il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale Jacopo Cellai assieme al collega del Quartiere 5 Guido Castelnuovo Tedesco, rilevando come a causa di questo disagio “è stata interdetta l’arteria urbana principale di collegamento con il Mugello, producendo un caos inaccettabile”.

“Non è la prima volta che nella zona si verificano perdite e addirittura anche conseguenti voragini nel manto stradale” precisano Cellai e Castelnuovo Tedesco, parlando di “fatto gravissimo e che denota una evidente mancanza del polso della situazione dei sottoservizi della quale non è più possibile non tenere conto. Chiediamo a gran voce che si faccia il punto sulla condizione dei sottoservizi e che si quantifichino le perdite – concludono i due esponenti azzurri – laddove gravi dispersioni idriche peseranno, di fatto, sulle tariffe che gli utenti trovano in bolletta, senza contare i profondi disagi alla mobilità che vede Via Bolognese come arteria tanto insostituibile quanto spesso insufficiente e che proprio per questo necessiterebbe un occhio di riguardo da parte di Publiacqua e dell’Amministrazione comunale, che ad oggi però non ci risulta”.