​Bocciodromo Albereta: proseguono gli inviti a sospendere la demolizione

La presidente della commissione Cultura e Sport: “Ad oggi non abbiamo elementi utili per intervenire”

La presidente della commissione Cultura e sport Maria Federica Giuliani interviene sull’annunciata demolizione del bocciodromo dell’Albereta “Ad oggi il Consiglio comunale non ha gli elementi per potersi pronunciare – spiega Giuliani –. Chiederemo ai dirigenti degli uffici comunali di venire in commissione per spiegarci l’iter che ha portato a questa situazione e per capire se si possa arrivare a una soluzione positiva. Come commissione consiliare assicuriamo il nostro sostegno per far sì che la demolizione venga scongiurata e il bocciodromo possa continuare la sua storica attività”.