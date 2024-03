Biglietti per Fiorentina - Maccabi: limitazioni

Giovedì 14 marzo, alle ore 18:45, la Fiorentina sfida il Maccabi Haifa allo stadio Franchi, nella gara di ritorno degli ottavi di Conference League, decisiva per il passaggio del turno.

In riferimento alle limitazioni imposte alla vendita dalle Autorità competenti, i tifosi viola potranno acquistare il loro biglietto fino alle 18.00 di domani, mercoledì 13 marzo, dopodiché la vendita sarà bloccata.

Rimane attivo il prezzo di prelazione per gli abbonati al campionato e per i sottoscrittori del Mini abbonamento del girone di Conference League. Sarà possibile acquistare il tagliando anche per tutti i titolari di InViola Premium/Gold Card in corso di validità ed emessa entro il 07/03/2024.

I residenti in Toscana sprovvisti di tessera potranno invece rivolgersi al Fiorentina Point di via dei Sette Santi 28r, anche telefonicamente allo 055 571259, e ottenere il biglietto.

Per maggiori info, modalità di vendita e prezzi clicca qui https://www.bigliettifiorentina.com/