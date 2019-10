Benedetto Ferrara: il nuovo libro è "La ballata di Sant'Orsola"

Giovedì 24 ottobre la presentazione presso "Libraccio" di via Cerretani

Benedetto Ferrara presenta il nuovo libro La ballata di Sant' Orsola (Edizioni Clichy) giovedì 24 alle ore 18.00 presso Libraccio Firenze in via de' Cerretani, 16r (tel. 055287339).

Un libro amaro, acido, notturno,ma anche irrimediabilmente divertente, che mette insieme narrativa, inchiesta antropologica, storia, nostalgia e un disperato amore per gli esseri umani

Scritto dal noto giornalista di «la Repubblica» che con il suo blog «Farfalle» è anche uno dei più seguiti e amati opinionisti del Web

Tre ottuagenari ex frequentatori di un circolo del centro fiorentino, un personaggio dal nome improbabile che risolve ogni problema forte di una biografia surreale e il protagonista, ex barista del circolo del tempo che fu ed ex giornalista in cerca di identità che si arrabatta, aiutato dai quattro, nel cercare di risolvere casi che si trasformano in commedie dell’assurdo. Sullo sfondo la Firenze di oggi e quella degli anni Settanta, vissuta attraverso una storia parallela nata dal dialogo con una terapista seduta nella sua stanza ad ascoltare storie. Si ride, si riflette, ci si commuove, aspettando un colpo di scena che puntualmente arriverà. Ma forse non dove lo si sta aspettando. Sullo sfondo il monastero di Sant’Orsola, luogo dell’anima dove tutto ha inizio e dove tutto trova la strada per ricominciare.

Benedetto Ferrara, giornalista, firma di « La Repubblica», ha seguito il Motomondiale, le Olimpiadi di Londra, imondiali in Sudafrica e le avventure della Fiorentina, la squadra della sua città. Come documentarista e autore ha realizzato documentari a sfondo sociale in Burkina Faso, Perù, India, Brasile e Siria. Come autore e protagonista ha portato in teatro Violapop e Tutta mia la città. Da trent’anni conduce sulle frequenze di Controradio il programma musicale notturno The Night Fly, le fantastiche farfalle.