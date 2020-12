"Belikeyou": progetto europeo per gli studenti, ispirati da chi ce l'ha fatta

Al via i lavori giovedì 3 dicembre. Coinvolte le scuole e gli studenti di 6 Paesi. Capofila l’associazione toscana ARTES

Gli studenti delle scuole superiori di Italia, Spagna, Polonia, Grecia, Romania e Lettonia saranno guidati a fare storytelling degli imprenditori europei di successo, del passato e del presente, per ispirarsi e ispirare altri studenti a fare impresa nel futuro: è l’obiettivo di Belikeyou, un progetto Erasmus + dedicato al mondo della scuola e alle nuove generazioni. Il progetto è un partenariato strategico per l’innovazione tra l’Associazione Toscana Ricerca e Studio ARTES - che in Toscana e in Europa da oltre 10 anni sviluppa percorsi di educazione all’imprenditorialità etica tra i più giovani - e altre importanti realtà europee: Raibais kakis (Lettonia), 4 Epal Kavalas (Grecia), Fundacja Jeden Uniwersytet (Polonia), Colegiul economic Ion Ghica (Romania) e Asociacion Cultural Integra (Spagna).

Non essendo possibile farlo in presenza, il primo incontro (il Kick-off meeting) verrà svolto online giovedì 3 dicembre, riunendo scuole e enti dedicati alla formazione dei vari Paesi europei.



“La domanda più importante a cui vogliamo rispondere con il progetto è come promuovere l’imprenditorialità come elemento fondamentale del bagaglio culturale dei giovani europei – spiega Luca Taddei, coordinatore dei programmi formativi di ARTES e project manager di Belikeyou -. Soprattutto vorremmo che quando i giovani pensano, vedono e incontrano un imprenditore, inizino a pensare di voler essere come lui. Vorremmo che più ragazzi dicano: “Sì, voglio essere come te”, appunto “I want to be like you”! Il progetto vuole costruire un programma innovativo di storytelling digitale basato sui modelli di ruolo imprenditoriali per potenziare la cultura del fare impresa tra i giovani europei”.



Il lavoro si svolgerà in stretta connessione con le scuole e attraverso una ricerca sul campo con gli studenti europei si cercheranno di capire i meccanismi di creazione di modelli di ruolo, le figure che riconosciamo come esempi, il perché vengono scelti come punti di riferimento. In base ai risultati, verrà costruito un percorso formativo per raccontare figure di imprenditori europei rappresentativi in maniera accattivante, facendoli diventare modelli da imitare.

Belikeyou è un progetto europeo cofinanziato dal programma Erasmus + dell’Unione Europea.

"Siamo veramente orgogliosi di essere i promotori di questo progetto internazionale – sottolinea il presidente di Artes Alfredo Coltelli - che ci vede ancora una volta protagonisti in Europa a dimostrazione del nostro grande impegno nello sviluppare percorsi formativi all'imprenditoria etica rivolti ai giovani. Questa volta cercheremo di insegnare gli studenti europei a fare impresa emulando gli imprenditori di successo".