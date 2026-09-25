Piazza Santa Croce ha ritrovato il suo giardino

Piazza Santa Croce a Firenze ha ritrovato il suo giardino. Con il taglio del nastro di oggi (venerdì 25 settembre) si è aperta infatti ufficialmente la seconda edizione di Green Florence, la manifestazione promossa da Confcommercio Firenze-Arezzo e dall'Unione degli Agricoltori di Firenze – Confagricoltura, che fino a domenica trasforma il cuore della città in un grande giardino di fine estate con oltre 2.000 metri quadrati di erba naturale e olivi secolari, dove passare il tempo fra dibattiti, incontri, musica ed enogastronomia.

L'evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Firenze e il contributo della Camera di Commercio di Firenze, oltre al sostegno di Conad, Banco Fiorentino, Banca di Credito Cooperativo, ChiantiBanca e Fabbri Vivai.

Presenti all’inaugurazione il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l'assessore allo sviluppo economico del Comune di Firenze Jacopo Vicini, il presidente della Camera di Commercio di Firenze Massimo Manetti, il presidente di Unioncamere Toscana Massimo Guasconi e il presidente del Quartiere 1 Marco Rufilli insieme ai presidenti delle due associazioni di categoria che hanno lavorato insieme per l’iniziativa: Francesco Colpizzi per l'Unione Agricoltori di Firenze – Confagricoltura e Aldo Cursano per Confcommercio.

A seguire, si è svolto il talk presentato dal direttore della Confcommercio fiorentina Franco Marinoni e dedicato al tema "Spazi urbani, imprese e sostenibilità", che ha riunito istituzioni, esperti e rappresentanti del mondo economico in un confronto sul futuro delle città e sul ruolo del verde come elemento di qualità urbana e di vitalità del commercio di prossimità.

Approfondimenti Piazza Santa Croce per tre giorni diventa un grande giardino

Tra le immagini simbolo di queste prime ore di “Green Florence”, quella di una piazza vissuta come un vero salotto all'aperto: fin da giovedì mattina, quando tutto era ancora in fase di allestimento, il prato aveva già iniziato a incuriosire i passanti, diventando oggetto di fotografie, commenti e soste inattese. Oggi quella sorpresa si è trasformata in esperienza: tanti turisti hanno approfittato delle sedute all'ombra degli olivi secolari per concedersi una pausa durante la visita alla città, godendosi il sole settembrino in un'inaspettata oasi verde nel pieno centro storico.

Il weekend entra nel vivo

Per tutto il fine settimana Green Florence continuerà ad animare Santa Croce con stand aperti dalle 11 alle 24, degustazioni e iniziative dedicate al benessere, alla cultura e all'intrattenimento.

Tre le aree dedicate al gusto: lo street food e i piatti della tradizione curati da Confcommercio, le degustazioni di vino, miele e olio proposte da Confagricoltura e l'area Benessity, realizzata con la partecipazione di Conad. Presenti anche i ragazzi di Made in Sipario Onlus, con le loro creazioni artigianali frutto di un progetto di inclusione lavorativa.

Grazie alla collaborazione con Silb Confcommercio, ogni giorno i più amati locali da ballo fiorentini cureranno il loro dj set: Disco Antella venerdì dalle 22.30 alle 24, sabato Villa Vittoria dalle ore 12 alle 14 e il Tenax dalle ore 18 alle 20, infine domenica il Red Garter dalle 12 alle 14, poi ancora dalle 18 alle 22.30. Spazio ancora alla musica con due concerti dal vivo: venerdì 25 settembre, alle 19 salirà sul palco The Lorean Band, con la voce di Gaia Mazzoli a ripercorrere i grandi successi della musica italiana e internazionale, sabato 26 settembre dalle 19 fino alla mezzanotte gli Umagroso, band di 14 elementi che terrà alto il ritmo della piazza suonando dal vivo.

Benessere, natura e libri

Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 11.30, spazio al movimento con due lezioni gratuite di pilates e ginnastica funzionale curate dagli istruttori di Two Wings – A fitness boutique, aperte a tutti e pensate anche per chi si avvicina per la prima volta a queste discipline.

Domenica 27 settembre alle 10.30 ci sarà il convegno dell’Unione degli Agricoltori di Firenze-Confagricoltura "Alberi, erbe e salute: l'ecosistema urbano, i parchi della salute e il benessere attraverso le piante". Dopo i saluti istituzionali dei presidenti di Confagricoltura Firenze Francesco Colpizzi e di Confcommercio Firenze-Arezzo Aldo Cursano, oltre che del presidente di Kepos Francesco Maccazzola, la prima sessione affronterà il tema dell'agricoltura urbana e della cura dell'ecosistema cittadino, la seconda sarà invece dedicata ai Parchi della Salute, approfondendo il valore del verde, delle piante officinali e della natura per il benessere delle persone. Interverranno amministratori locali, esperti del settore e testimonianze della filiera vivaistica.

Nel pomeriggio, alle 17, la piazza ospiterà un appuntamento dedicato alla lettura con la presentazione del nuovo romanzo giallo di Antonio Fusco, "L'inferno che è dentro di me", settimo romanzo dedicato alle indagini del commissario Casabona. In dialogo con l’autore ci saranno la presidente dei librai fiorentini di ALI Confcommercio Francesca Albano e le giornaliste Sandra Nistri ed Elena Andreini.

Il destino del prato

A rendere ancora più speciale Green Florence è anche il destino del prato che ha trasformato Santa Croce: al termine della manifestazione l'erba sarà ripiantata nel vivaio di provenienza, ma potrà anche essere donata, interamente o in blocchi, ad associazioni ed enti che ne faranno richiesta a Confcommercio Firenze-Arezzo, dando una nuova vita al simbolo di questa tre giorni dedicata al verde, alla socialità e alla città del futuro.

Le dichiarazioni

Jacopo Vicini, assessore allo Sviluppo economico del Comune di Firenze: «Abbiamo messo a disposizione una delle piazze più belle di Firenze per un progetto che riteniamo importante. Per tre giorni piazza Santa Croce diventa il luogo in cui affrontare un tema urgente come quello della sostenibilità, sul quale l’Amministrazione comunale è già impegnata con azioni concrete».

Massimo Manetti, presidente della Camera di Commercio di Firenze: «Arte, cultura, buona tavola, ambiente e turismo: Green Florence racchiude tutto questo. Siamo felici di poter contribuire a un progetto che offre anche l'occasione di vedere piazza Santa Croce in una veste inedita. Firenze ha bisogno di stimoli come questo, capaci di far crescere la sensibilità e l'attenzione sui temi ambientali».

Aldo Cursano, presidente di Confcommercio Firenze-Arezzo: «Con Green Florence vogliamo dare il buon esempio, portando simbolicamente la campagna in città attraverso valori condivisi. Una città senza cittadini è come una campagna senza contadini. Dobbiamo rendere le nostre piazze più attrattive, con più verde e percorsi ombreggiati: non è solo una questione estetica, ma di vivibilità. La città va ripensata per essere vissuta meglio, soprattutto alla luce delle sfide poste dal cambiamento climatico».

Francesco Colpizzi, presidente dell’Unione degli Agricoltori di Firenze-Confagricoltura: «Siamo sempre più consapevoli del valore della città come ambiente in cui vivere bene. Il cambiamento climatico ha ricadute dirette sulle coltivazioni e sul turismo rurale. Firenze rappresenta la sintesi più compiuta tra arte, natura, uomo e ambiente, in un equilibrio tanto razionale quanto spontaneo. Per questo è fondamentale che le scelte politiche e urbanistiche siano valutate con grande attenzione, a partire da una più equa redistribuzione del verde urbano».

Green Florence – Santa Croce in Verde

Quando: 25-27 settembre 2026

Orario: dalle 11 alle 24

Dove: piazza Santa Croce, Firenze

Ingresso: libero