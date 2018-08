Barberino Designer Outlet: 300.000 visitatori nel primo mese di saldi

La struttura di McArthurGlen è sempre più destinazione turistica internazionale

Oltre 300.000 i visitatori delle prime settimane per i saldi estivi 2018 con una solida presenza internazionale: è questo il dato reso noto da Barberino Designer Outlet. Il centro McArthurGlen, peraltro, conferma sempre più il suo appeal come destinazione turistica che lo portano ad essere il luogo più visitato in assoluto del Mugello ed uno dei primi per quanto concerne le Città Metropolitane di Firenze e Bologna.Il dato più significativo per quanto riguarda le presenze estere riguarda la Russia: qui l’incremento è stato a doppia cifra, nonostante la contemporaneità del Campionato del Mondo di Calcio, conclusosi il 15 luglio.

Grande l’utilizzo degli shuttle busche, in partenza sia da Firenze che da Bologna, hanno accompagnato al Centro turisti di nazionalità cinese e del Sud Est Asiatico. Sempre forte, complessivamente, la presenza di turisti europei che hanno visitato il Centro autonomamente.