Unifi: bandi per 54 borse di studio a Lettere e Filosofia

Bando 2: 27 borse di studio



Possono partecipare:



- Studenti italiani o stranieri in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto valido per l’accesso a un corso di laurea magistrale.

- Studenti residenti fuori regione Toscana o studenti che hanno conseguito il titolo di studio presso altri Atenei italiani in possesso della laurea triennale o che conseguiranno il titolo di studio entro il 31 dicembre 2020.

- Coloro che si sono immatricolati ad un corso di Laurea Magistrale per la prima volta nell’a.a. 2020/21 in altri Atenei italiani.



La scadenza è il 2 ottobre 2020 alle ore 23:00.



Per informazioni: https://www.letterefilosofia.unifi.it/art-484-lauree-magistrali-2020-2021.html



Link al post su facebook: https://www.facebook.com/DILEF.UNIFI/posts/779752442777820