​Banca Etruria, grande adesione dei risparmiatori ad azione legale di Federconsumatori Toscana

Domani martedì 12 giugno alle 12 conferenza stampa presso la sede di Cgil Toscana a Firenze

Banca Etruria: lo scorso febbraio Federconsumatori Toscana aveva annunciato una azione giudiziaria contro la società che ha certificato i bilanci (la Pricewaterhouse Coopers, uno dei quattro colossi mondiali del settore) per “gravi responsabilità, negligenze ed omissioni”, con l’obiettivo di ottenere altri rimborsi per i risparmiatori.



L’iniziativa ha rilevato un boom di adesioni dei risparmiatori, per svariate decine di milioni di euro di danno subìto: tutti i numeri e le prossime iniziative su questo fronte saranno presentati in una conferenza stampa organizzata da Federconsumatori Toscana presso la sede di Cgil Toscana (Firenze, via Pier Capponi 7) per domani martedì 12 giugno alle ore 12. Nell’occasione, sarà illustrato come anche Ubi Banca sarà tirata in ballo.