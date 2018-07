Baccinello: il 60° anniversario del ritrovamento di "Sandrone"

Al Museo di Storia Naturale della Maremma

60 anni fa nelle miniere di lignite di Baccinello tornava alla luce lo scheletro completo di un esemplare di Oreopithecus bambolii, una scimmia antropomorfa vissuta 8,5 milioni di anni fa, soprannominato amichevolmente Sandrone e oggi simbolo del Museo di Storia Naturale della Maremma.

Sabato 4 agosto alle ore 17.30 al Centro didattico di Baccinello, celebriamo la data del ritrovamento con un pomeriggio che farà luce sulla vita e sul momento della scoperta di questa antica scimmia con la presenza del Prof. Lorenzo Rook (Paleontologo, Università di Firenze), della Dr.ssa Roberta Pieraccioli (Direttrice del sistema museale di Massa Marittima) e Angiolino Lorini (autore del libro Baccinello, il borgo minerario dell’ominide. Storia, memoria e cronaca).

La conversazione sarà moderata da Andrea Sforzi (Direttore del Museo di Storia Naturale della Maremma).

Alle ore 19.00 passeggiata mineraria, nelle vicinanze del paese per scoprire gli elementi del passato minerario di Baccinello. A seguire cena a buffet e alle 21.30 "IN MINIERA CON SANDRONE": storie di uomini e ominidi. Spettacolo teatrale brillante per bambini e adulti. Una storia immaginaria di miniera con il racconto del reale ritrovamento dell'oreopiteco (Sandrone) nelle gallerie minerarie di Baccinello

Produzione: Associazione culturale Arts & Crafts di e con Irene Paoletti e Stefano Stefani.